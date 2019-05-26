Красич: «Все, я завершил карьеру»

Я думал ему под 40 и закончил уже) Хороший игрок был.. Но в Юве сдулся как то..
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич заявил, что окончил карьеру футболиста.
Сегодня 34-летний игрок присутствует на матче 30-го заключительного тура между армейцами и «Крыльями Советов».
«Все, я завершил карьеру. Этот год буду полностью отдыхать, дальше посмотрим», – сказал Красич.
- Красич играл за ЦСКА с 2004-го по 2010 год. В составе москвичей серб дважды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны и завоевал Кубок УЕФА.
- Также в своей карьере хавбек выступал за «Войводину», «Ювентус», «Фенербахче», «Бастию» и «Лехию».