Красич: «Все, я завершил карьеру»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич заявил, что окончил карьеру футболиста.

Сегодня 34-летний игрок присутствует на матче 30-го заключительного тура между армейцами и «Крыльями Советов».

«Все, я завершил карьеру. Этот год буду полностью отдыхать, дальше посмотрим», – сказал Красич.