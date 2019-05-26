Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Красич: «Все, я завершил карьеру»

    Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич заявил, что окончил карьеру футболиста.

    Сегодня 34-летний игрок присутствует на матче 30-го заключительного тура между армейцами и «Крыльями Советов».

    «Все, я завершил карьеру. Этот год буду полностью отдыхать, дальше посмотрим», – сказал Красич.

    • Красич играл за ЦСКА с 2004-го по 2010 год. В составе москвичей серб дважды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны и завоевал Кубок УЕФА.
    • Также в своей карьере хавбек выступал за «Войводину», «Ювентус», «Фенербахче», «Бастию» и «Лехию».

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5257

      mihail200606 5 минут назад

      Я думал ему под 40 и закончил уже) Хороший игрок был.. Но в Юве сдулся как то..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru