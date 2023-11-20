Красич оценил результаты ЦСКА в этом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич подвел итоги первого круга РПЛ для московской команды.

ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Команда набрала 25 очков в 15 турах.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.

– Матчи ЦСКА удается посмотреть?

– Да. Стараюсь следить за игрой команды, за результатами.

– Армейцы находятся на пятом месте после первого круга. Как оцениваете такой результат?

– Для ЦСКА пятое место – это плохо. Мы же знаем, какие высокие амбиции у клуба. Я надеюсь, что армейцы в итоге возьмут какие-то медали.

– У «Краснодара» и «Зенита» уже есть небольшой отрыв. По силам их догнать?

– Конечно. Впереди весь второй круг, и шанс будет у каждой команды. В том числе и у ЦСКА.

– В этом сезоне у команды целая серия из ничьих. Чем это объясняете?

– Тем, что соперники в этом сезоне хорошо играют. Стараются. Но я уверен, что ЦСКА качественно подготовится ко второму кругу сезона.

– Многие утверждают, что проблемы армейцев в короткой скамейке. Усиление необходимо зимой?

– Конечно. Хорошие футболисты никогда не помешают любому клубу.