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    Красич оценил результаты ЦСКА в этом сезоне РПЛ

    Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич подвел итоги первого круга РПЛ для московской команды.

    • ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ.
    • Команда набрала 25 очков в 15 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.

    – Матчи ЦСКА удается посмотреть?

    – Да. Стараюсь следить за игрой команды, за результатами.

    – Армейцы находятся на пятом месте после первого круга. Как оцениваете такой результат?

    Для ЦСКА пятое место – это плохо. Мы же знаем, какие высокие амбиции у клуба. Я надеюсь, что армейцы в итоге возьмут какие-то медали.

    – У «Краснодара» и «Зенита» уже есть небольшой отрыв. По силам их догнать?

    – Конечно. Впереди весь второй круг, и шанс будет у каждой команды. В том числе и у ЦСКА.

    – В этом сезоне у команды целая серия из ничьих. Чем это объясняете?

    – Тем, что соперники в этом сезоне хорошо играют. Стараются. Но я уверен, что ЦСКА качественно подготовится ко второму кругу сезона.

    – Многие утверждают, что проблемы армейцев в короткой скамейке. Усиление необходимо зимой?

    – Конечно. Хорошие футболисты никогда не помешают любому клубу.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    20.11.2023 14:25
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