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Фабри
Статистика
Фабри - статистика
Завершил карьеру
31 декабря 1987 (38), Весиндарио
#31 | Вратарь
184 см | 79 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
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Лига чемпионов 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
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Турция. Суперлига 2016/2017
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1 : 2
07.03.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
0 : 1
01.03.2020
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3 : 3
21.02.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
1 : 0
15.02.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1 : 0
09.02.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
01.02.2020
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
26.01.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
4 : 1
19.01.2020
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
1 : 0
05.01.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
0 : 2
21.12.2019
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
2 : 2
15.12.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
5 : 2
07.12.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2 : 1
22.11.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
3 : 1
10.11.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3 : 0
03.11.2019
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
2 : 2
31.10.2019
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леганес
1 : 0
26.10.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
1 : 0
19.10.2019
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Мальорка
2 : 0
06.10.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Алавес
2 : 0
29.09.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Мальорка
0 : 2
25.09.2019
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
4 : 2
22.09.2019
Мальорка
Был в запасе
60'
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 0
13.09.2019
Атлетик
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