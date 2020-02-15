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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Алавес
Мальорка - Алавес: обзор матча 15 февраля 2020
Мальорка
15.02.2020, суббота, 15:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
63'
К. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Алавес
Замена
А. Седлар
️️️️
А. Посо
84'
77'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
А. Видаль
71'
Желтая карточка
В. Лагвардия
68'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Л. Магальян
ГОЛ! 1:0!
К. Эрнандес
63'
57'
Замена
Э. Мендес
️️️️
О. Бурк
Замена
Т. Кубо
️️️️
А. Фебас
52'
40'
Желтая карточка
Л. Магальян
Пенальти не реализован!
С. Севилья
32'
Замена
Л. Кутрис
️️️️
Лумор
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Мальорка
31
Фабри
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Алавес
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
4-3-1-2
1
Рейна
24
Вальент
21
Раильо
15
Лумор
24
Посо
14
Баба
14
Фебас
8
Севилья
14
Родригес
17
Будимир
9
Эрнандес
3-2-2-3
1
Пачеко
22
Видаль
16
Магальян
5
Лагвардия
23
Наварро
5
Дуарте
15
Фейса
6
Камараса
7
Бурк
13
Хоселу
7
Лукас
15
Лумор
33
Кутрис
33
Кутрис
15
Лумор
14
Фебас
14
Кубо
14
Кубо
14
Фебас
24
Посо
15
Седлар
15
Седлар
24
Посо
22
Видаль
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
22
Видаль
16
Магальян
19
Гарсия
19
Гарсия
16
Магальян
7
Бурк
7
Мендес
7
Мендес
7
Бурк
Остались в запасе
Мальорка
Алавес
7
Лаго Жуниор
ЛВ
31
Фабри
ВР
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
17
Борха Сайнс
ЛВ
19
Родриго Эли
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
7
Лаго Жуниор
ЛВ
31
Фабри
ВР
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
19
Родриго Эли
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Мальорка - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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