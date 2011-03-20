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Николас Кордова
Статистика
Николас Кордова - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1979 (47)
#24 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Чили
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
21
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2 : 1
20.03.2011
Брешиа
1' - 58'
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
0 : 2
13.02.2011
Лацио
61' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0 : 3
30.01.2011
Кьево
1' - 58'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1 : 0
22.01.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2 : 0
16.01.2011
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
3 : 2
09.01.2011
Брешиа
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1 : 2
06.01.2011
Чезена
61' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
1 : 0
12.12.2010
Сампдория
1' - 39'
14'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3 : 0
04.12.2010
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0 : 0
28.11.2010
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Брешиа
1 : 2
21.11.2010
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 0
14.11.2010
Брешиа
53' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Брешиа
1 : 1
10.11.2010
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1 : 1
06.11.2010
Брешиа
1' - 66'
Италия. Серия А, 9 тур
Брешиа
0 : 1
31.10.2010
Наполи
1' - 55'
49'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2 : 1
24.10.2010
Брешиа
1' - 71'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0 : 1
17.10.2010
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1 : 0
03.10.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2 : 1
26.09.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Брешиа
2 : 1
22.09.2010
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 1
19.09.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Брешиа
3 : 2
12.09.2010
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2 : 0
29.08.2010
Брешиа
55' - 90'
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