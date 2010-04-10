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Дамиано Дзенони
Статистика
Дамиано Дзенони - статистика
Завершил карьеру
23 апреля 1977 (49)
#27 | Защитник
185 см | 83 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
18
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
2 : 3
10.04.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 1
03.04.2010
Фиорентина
70' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
0 : 0
28.03.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 0
24.03.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Бари
1 : 1
21.03.2010
Парма
1' - 90'
64'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1 : 0
14.03.2010
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
1 : 1
07.03.2010
Парма
83' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
1 : 0
28.02.2010
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
2 : 0
21.02.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0 : 2
14.02.2010
Лацио
83' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
1 : 1
10.02.2010
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
0 : 0
17.01.2010
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
2 : 1
10.01.2010
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Парма
1 : 2
06.01.2010
Ювентус
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2 : 0
20.12.2009
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
2 : 1
13.12.2009
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2 : 2
06.12.2009
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 1
29.11.2009
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
2 : 3
21.11.2009
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
2 : 0
08.11.2009
Кьево
69' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2 : 0
31.10.2009
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2 : 0
28.10.2009
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
3 : 1
25.10.2009
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 0
18.10.2009
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
04.10.2009
Парма
1' - 90'
66'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0 : 2
27.09.2009
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
1 : 2
23.09.2009
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 0
20.09.2009
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
2 : 0
13.09.2009
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2 : 1
30.08.2009
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
2 : 2
23.08.2009
Парма
71' - 90'
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