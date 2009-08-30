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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Катания
Парма - Катания: обзор матча 30 августа 2009
Парма
30.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Катания
13'
Д. Галлоппа
47'
А. Палоски
15'
М. Бьяджианти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Катания
Желтая карточка
К. Льяма
Замена
П. Деллафьоре
️️️️
Д. Галлоппа
Замена
В. Божинов
️️️️
Д. Биабиани
Замена
Д. Плазмати
️️️️
А. Риккьюти
Желтая карточка
А. Риккьюти
Замена
Ф. Лунардини
️️️️
Д. Ландзафаме
Желтая карточка
Д. Ландзафаме
Замена
К. Льяма
️️️️
М. Бьяджианти
ГОЛ! 2:1!
А. Палоски
Желтая карточка
А. Потенца
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Бьяджианти
ГОЛ! 1:0!
Д. Галлоппа
13'
Замена
П. Альварес
️️️️
Ч. Капуано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
87
Алессио Манцони
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
10
Федерико Моретти
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
3-2-3-2
83
Миранте
24
Пачи
0
Пануччи
6
Лукарелли
27
Дзенони
7
Ландзафаме
4
Морроне
31
Марига
14
Галлоппа
9
Палоски
14
Биабиани
4-5-1
21
Андухар
2
Потенца
2
Сполли
26
Сильвестре
33
Капуано
82
Дельвеккио
24
Риккьюти
18
Скьякка
27
Бьяджианти
5
Карбони
25
Маскара
7
Ландзафаме
14
Лунардини
14
Лунардини
7
Ландзафаме
14
Галлоппа
15
Деллафьоре
15
Деллафьоре
14
Галлоппа
14
Биабиани
86
Божинов
86
Божинов
14
Биабиани
33
Капуано
22
Альварес
22
Альварес
33
Капуано
27
Бьяджианти
19
Льяма
19
Льяма
27
Бьяджианти
24
Риккьюти
23
Плазмати
23
Плазмати
24
Риккьюти
Остались в запасе
Парма
Катания
87
Алессио Манцони
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
24
Николас Кордова
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
10
Федерико Моретти
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
87
Алессио Манцони
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
24
Николас Кордова
ЦП
Остались в запасе
10
Федерико Моретти
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Парма - Катания
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Эннио Тардини
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