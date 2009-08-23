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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Парма
Удинезе - Парма: обзор матча 23 августа 2009
Удинезе
23.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Парма
45'
А. Ди Натале (П)
89'
А. Ди Натале
42'
А. Палоски
49'
А. Лукарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Парма
Желтая карточка
А. Лукарелли
ГОЛ! 2:2!
А. Ди Натале
Замена
А. Манцони
️️️️
Д. Ландзафаме
Желтая карточка
А. Санчес
Замена
П. Кастеллини
️️️️
П. Деллафьоре
Замена
А. Кода
️️️️
Фелипе
Замена
Д. Дзенони
️️️️
Д. Галлоппа
Замена
А. Санчес
️️️️
Н. Зимлинг
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Б. Корради
ГОЛ! 1:2!
А. Лукарелли
Желтая карточка
К. Пануччи
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ди Натале
Желтая карточка
С. Морроне
ГОЛ! 0:1!
А. Палоски
Желтая карточка
Н. Зимлинг
Желтая карточка
С. Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
82
Пьермарио Морозини
ЦП
0
Эвоме Келвин Матьют
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
87
Алессио Манцони
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
3
Лукович
27
Фелипе
25
Сапата
22
Исла
3
Пепе
10
Д'Агостино
88
Инлер
25
Зимлинг
10
Ди Натале
9
Корради
3-2-3-2
83
Миранте
0
Пануччи
24
Пачи
6
Лукарелли
7
Ландзафаме
15
Деллафьоре
31
Марига
14
Галлоппа
4
Морроне
9
Палоски
14
Биабиани
27
Фелипе
35
Кода
35
Кода
27
Фелипе
25
Зимлинг
4
Санчес
4
Санчес
25
Зимлинг
9
Корради
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
9
Корради
7
Ландзафаме
87
Манцони
87
Манцони
7
Ландзафаме
15
Деллафьоре
7
Кастеллини
7
Кастеллини
15
Деллафьоре
14
Галлоппа
27
Дзенони
27
Дзенони
14
Галлоппа
Остались в запасе
Удинезе
Парма
82
Пьермарио Морозини
ЦП
0
Эвоме Келвин Матьют
ЦП
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
24
Николас Кордова
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
82
Пьермарио Морозини
ЦП
0
Эвоме Келвин Матьют
ЦП
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
24
Николас Кордова
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Удинезе - Парма
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
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