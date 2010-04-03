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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Фиорентина
Парма - Фиорентина: обзор матча 03 апреля 2010
Парма
03.04.2010, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
68'
В. Божинов
22'
Л. Де Сильвестри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Фиорентина
Желтая карточка
П. Деллафьоре
Желтая карточка
П. Кролдруп
Желтая карточка
Ф. Валиани
Замена
Д. Дзенони
️️️️
М. Пачи
ГОЛ! 1:1!
В. Божинов
Желтая карточка
Ч. Натали
Замена
Э. Креспо
️️️️
П. Кастеллини
Замена
Х. Варгас
️️️️
Д. Комотто
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Л. Антонелли
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
М. Донадель
️️️️
К. Дзанетти
Желтая карточка
К. Дзанетти
Желтая карточка
А. Лукарелли
ГОЛ! 0:1!
Л. Де Сильвестри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
80
Франческо Валиани
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Фиорентина
90
Андреа Секулин
ВР
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Кейррисон
ЦФ
3-2-1-3
83
Миранте
6
Лукарелли
13
Антонелли
24
Пачи
7
Кастеллини
15
Деллафьоре
80
Валиани
84
Хименес
86
Божинов
14
Биабиани
3-2-3-2
1
Фрей
3
Кролдруп
27
Фелипе
14
Натали
16
Комотто
29
Де Сильвестри
14
Дзанетти
18
Монтоливо
11
Сантана
9
Йоветич
19
Джилардино
24
Пачи
27
Дзенони
27
Дзенони
24
Пачи
13
Антонелли
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
13
Антонелли
7
Кастеллини
9
Креспо
9
Креспо
7
Кастеллини
16
Комотто
11
Варгас
11
Варгас
16
Комотто
14
Дзанетти
33
Донадель
33
Донадель
14
Дзанетти
Остались в запасе
Парма
Фиорентина
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
90
Андреа Секулин
ВР
23
Марио Болатти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
23
Марио Болатти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Парма - Фиорентина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Эннио Тардини
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