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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Парма
Бари - Парма: обзор матча 21 марта 2010
Бари
21.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Парма
85'
А. Масиелло
36'
Н. Бельмонте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Парма
Желтая карточка
Ф. Валиани
ГОЛ! 1:1!
А. Масиелло
Замена
М. Пачи
️️️️
Д. Ландзафаме
Замена
Ф. Сфорцини
️️️️
Э. Альварес
Желтая карточка
П. Деллафьоре
Замена
Ф. Лунардини
️️️️
Л. Хименес
Желтая карточка
Н. Паварини
Желтая карточка
Д. Дзенони
Замена
С. Альмирон
️️️️
М. Донати
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Э. Креспо
Желтая карточка
А. Масиелло
Замена
П. Камата
️️️️
Р. Аллегретти
Желтая карточка
Р. Аллегретти
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Бельмонте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Парма
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
80
Франческо Валиани
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
10
Педро Камата
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
23
Абель Джигли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
5
Масиелло
19
Бонуччи
14
Бельмонте
78
Аллегретти
14
Гацци
5
Донати
27
Альварес
69
Меджиорини
9
Кастильо
3-2-1-2
1
Паварини
5
Дзаккардо
13
Антонелли
6
Лукарелли
15
Деллафьоре
7
Кастеллини
80
Валиани
9
Креспо
84
Хименес
78
Аллегретти
10
Камата
10
Камата
78
Аллегретти
5
Донати
4
Альмирон
4
Альмирон
5
Донати
27
Альварес
32
Сфорцини
32
Сфорцини
27
Альварес
84
Хименес
14
Лунардини
14
Лунардини
84
Хименес
7
Ландзафаме
24
Пачи
24
Пачи
7
Ландзафаме
9
Креспо
14
Биабиани
14
Биабиани
9
Креспо
Остались в запасе
Бари
Парма
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
23
Абель Джигли
ЦЗ
83
Антонио Миранте
ВР
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
23
Абель Джигли
ЦЗ
83
Антонио Миранте
ВР
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Бари - Парма
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Сан Никола
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