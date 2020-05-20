Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рафаэль Бракали - статистика

Завершил карьеру
5 мая 1981 (45)
#1 | Вратарь
185 см | 81 кг
Бразилия | Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
29
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 1
20.05.2023
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Жил Висенте
3 : 1
12.05.2023
Боавишта
1' - 90'
65'
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
1 : 0
06.05.2023
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Порту
1 : 0
30.04.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
3 : 2
22.04.2023
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Визела
1 : 1
17.04.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
2 : 1
07.04.2023
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Маритиму
4 : 2
02.04.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Боавишта
1 : 2
19.03.2023
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Спортинг
3 : 0
12.03.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Боавишта
0 : 0
03.03.2023
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 3
26.02.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Бенфика
3 : 1
21.02.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Боавишта
0 : 0
14.02.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Эшторил
2 : 1
09.02.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Санта-Клара
2 : 2
04.02.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
4 : 2
29.01.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Боавишта
1 : 1
23.01.2023
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Брага
1 : 0
14.01.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
1 : 0
08.01.2023
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Эшторил
0 : 0
29.12.2022
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 4
12.11.2022
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Риу Аве
1 : 0
06.11.2022
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
2 : 2
30.10.2022
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
23.10.2022
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
1 : 1
09.10.2022
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
4 : 0
02.10.2022
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Боавишта
2 : 1
17.09.2022
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Арука
1 : 2
11.09.2022
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Каза Пиа
2 : 0
21.08.2022
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Боавишта
2 : 1
14.08.2022
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Портимоненси
0 : 1
07.08.2022
Боавишта
1' - 90'
Главные новости
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
1
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
1
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
2
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
16
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+