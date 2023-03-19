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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Фамаликан
Боавишта - Фамаликан: обзор матча 19 марта 2023
Боавишта
19.03.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 25 тур
1 : 2
Завершен
Фамаликан
72'
Р. Боженик
57'
И. Хайме (П)
60'
А. Добре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Фамаликан
89'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
И. Хайме
88'
Желтая карточка
И. Хайме
88'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
А. Добре
Замена
С. Агра
️️️️
Ю. Нжийе
87'
Замена
М. Тавареш
️️️️
С. Перес
86'
Желтая карточка
Р. Каннон
82'
78'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
С. Коломбатто
ГОЛ! 1:2!
Р. Боженик
72'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Б. Лоуреншу
66'
65'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Денилсон
60'
ГОЛ! 0:2!
А. Добре
Замена
К. Горре
️️️️
Р. Мангаш
58'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Хайме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
11
Маса
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Денилсон
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Боавишта
23
Сезар
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
9
Роберт Боженик
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Густаво Са
АП
11
Леандру Санка
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
3-2-2-3
1
Бракали
79
Малхейру
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
7
Мангаш
4
Каннон
42
Макута
24
Перес
10
Нжийе
11
Маса
17
Лоуреншу
4-1-1-2-2
1
Жуниор
5
Риччели
4
Михай
5
Пенетра
74
Моура
11
Коломбатто
28
Юссуф
29
Добре
24
Хайме
7
Родригес
10
Денилсон
17
Лоуреншу
9
Боженик
9
Боженик
17
Лоуреншу
24
Перес
59
Тавареш
59
Тавареш
24
Перес
7
Мангаш
11
Горре
11
Горре
7
Мангаш
10
Нжийе
7
Агра
7
Агра
10
Нжийе
29
Добре
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
29
Добре
11
Коломбатто
12
Ассунсао
12
Ассунсао
11
Коломбатто
24
Хайме
20
Тавареш
20
Тавареш
24
Хайме
10
Денилсон
29
Кадис
29
Кадис
10
Денилсон
Остались в запасе
Боавишта
Фамаликан
23
Сезар
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
Главный тренер
Эрвин Санчес
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
8
Густаво Са
АП
11
Леандру Санка
ПВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
8
Густаво Са
АП
11
Леандру Санка
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Боавишта - Фамаликан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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