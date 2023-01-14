Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Боавишта
Брага - Боавишта: обзор матча 14 января 2023
Брага
14.01.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 0
Завершен
Боавишта
46'
Витинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Боавишта
90'
+1
Замена
М. Тавареш
️️️️
С. Перес
Замена
Э. Инфанде
️️️️
Р. Орта
83'
81'
Желтая карточка
Р. Абаскаль
Желтая карточка
А. Мусрати
77'
76'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Б. Лоуреншу
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Руис
69'
Замена
К. Борха
️️️️
Н. Секейра
69'
60'
Замена
С. Агра
️️️️
Р. Мангаш
60'
Замена
К. Горре
️️️️
Ибрахима
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Ю. Медейрос
59'
ГОЛ! 1:0!
Витинья
46'
Замена
А. Орта
️️️️
У. Рачич
46'
Желтая карточка
П. Оливейра
45'
41'
Желтая карточка
П. Малхейру
15'
Желтая карточка
Р. Мангаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
8
Ибрахима
ОП
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
Боавишта
11
Маса
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
23
Сезар
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Матеус
3
Тормена
15
Оливейра
6
Секейра
2
Гомес
10
Рачич
73
Мусрати
21
Орта
9
Руис
9
Витинья
45
Медейрос
3-3-2-2
1
Бракали
23
Сассо
70
Оньемаечи
26
Абаскаль
79
Малхейру
8
Ибрахима
7
Мангаш
24
Перес
42
Макута
17
Лоуреншу
10
Нжийе
6
Секейра
26
Борха
26
Борха
6
Секейра
45
Медейрос
21
Гомеш
21
Гомеш
45
Медейрос
10
Рачич
6
Орта
6
Орта
10
Рачич
9
Руис
8
Каштру
8
Каштру
9
Руис
21
Орта
28
Инфанде
28
Инфанде
21
Орта
8
Ибрахима
11
Горре
11
Горре
8
Ибрахима
17
Лоуреншу
9
Боженик
9
Боженик
17
Лоуреншу
7
Мангаш
7
Агра
7
Агра
7
Мангаш
24
Перес
59
Тавареш
59
Тавареш
24
Перес
Остались в запасе
Брага
Боавишта
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
11
Маса
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
23
Сезар
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
24
Симон Банза
ЦФ
Остались в запасе
11
Маса
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
23
Сезар
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Брага - Боавишта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Новости команд
Все
Брага
Боавишта
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+