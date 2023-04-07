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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Витория Гимараеш
Боавишта - Витория Гимараеш: обзор матча 07 апреля 2023
Боавишта
07.04.2023, пятница, 22:30
Португалия. Примейра, 27 тур
2 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
19'
С. Агра
86'
Г. Макута
60'
А. Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Витория Гимараеш
90'
+2
Вторая желтая
И. Бамба
90'
Замена
Н. Луж
️️️️
А. Фрейташ
Замена
Ж. Силва
️️️️
Ю. Нжийе
89'
Замена
Ибрахима
️️️️
С. Перес
89'
ГОЛ! 2:1!
Г. Макута
86'
84'
Желтая карточка
И. Бамба
Желтая карточка
П. Малхейру
83'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
С. Агра
78'
74'
Замена
Ж. Силва
️️️️
А. Силва
68'
Желтая карточка
А. Андре
Замена
Р. Мангаш
️️️️
К. Горре
66'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Б. Лоуреншу
66'
65'
Желтая карточка
Д. Силва
65'
Желтая карточка
А. Фрейташ
Желтая карточка
Р. Абаскаль
63'
Желтая карточка
С. Агра
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Андре
Пас отдал
Б. Гаспар
57'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
М. Джонстон
56'
Замена
R. Lameiras
️️️️
M. Tounkara
46'
Замена
Б. Гаспар
️️️️
M. Maga
45'
+2
Желтая карточка
M. Maga
Желтая карточка
Г. Макута
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Агра
Пас отдал
Г. Макута
19'
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Витория Гимараеш
16
Кельтон Биаи
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
80
Дани Силва
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Боавишта
23
Сезар
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
25
Matheus Índio
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
4-2-2-2
1
Бракали
4
Каннон
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
79
Малхейру
24
Перес
42
Макута
10
Нжийе
17
Лоуреншу
11
Горре
7
Агра
4-1-3-2
16
Биаи
29
2
17
Вильянуэва
25
Фрейташ
22
Бамба
80
Силва
10
Джонстон
21
Андре Андре
33
Силва
17
Силва
11
Горре
7
Мангаш
7
Мангаш
11
Горре
24
Перес
8
Ибрахима
8
Ибрахима
24
Перес
10
Нжийе
26
Силва
26
Силва
10
Нжийе
7
Агра
77
Сантуш
77
Сантуш
7
Агра
17
Лоуреншу
9
Боженик
9
Боженик
17
Лоуреншу
2
76
Гаспар
76
Гаспар
2
29
10
10
29
25
Фрейташ
10
Луж
10
Луж
25
Фрейташ
33
Силва
20
Силва
20
Силва
33
Силва
10
Джонстон
17
Жанвье
17
Жанвье
10
Джонстон
Остались в запасе
Боавишта
Витория Гимараеш
23
Сезар
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
25
Matheus Índio
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
25
Matheus Índio
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Боавишта - Витория Гимараеш
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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