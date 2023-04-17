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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Боавишта
Визела - Боавишта: обзор матча 17 апреля 2023
Визела
17.04.2023, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 1
Завершен
Боавишта
87'
О. Рашид
71'
Ю. Нжийе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Боавишта
90'
+6
Замена
Р. Боженик
️️️️
К. Горре
90'
+5
Замена
М. Рейзинью
️️️️
Ю. Нжийе
90'
+3
Желтая карточка
В. Сассо
88'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
С. Агра
ГОЛ! 1:1!
О. Рашид
87'
85'
Желтая карточка
Ю. Нжийе
Желтая карточка
О. Рашид
83'
82'
Замена
Ибрахима
️️️️
Б. Лоуреншу
Замена
А. Шмидт
️️️️
К. Бондосу
76'
Замена
Кики
️️️️
М. Перейра
75'
Замена
О. Рашид
️️️️
Саму
75'
71'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Нжийе
Пас отдал
Г. Макута
Замена
К. Зохи
️️️️
М. Лакава
61'
Замена
А. Мендес
️️️️
П. Ортис
60'
57'
Желтая карточка
С. Перес
56'
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
Желтая карточка
П. Ортис
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
3
Матеус Перейра
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
20
Саму
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
24
Кики
ЛЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
4
Робсон Рейс
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
4-4-1-1
97
Бантич
43
Вильсон
3
Андерсон
3
Перейра
2
Жулиао
20
Саму
14
Гуццо
36
Лакава
24
Ортис
18
Осмайич
10
Бондосу
4-2-2-2
1
Бракали
4
Каннон
23
Сассо
70
Оньемаечи
79
Малхейру
42
Макута
24
Перес
17
Лоуреншу
10
Нжийе
11
Горре
7
Агра
3
Перейра
24
Кики
24
Кики
3
Перейра
24
Ортис
22
Мендес
22
Мендес
24
Ортис
20
Саму
23
Рашид
23
Рашид
20
Саму
36
Лакава
9
Зохи
9
Зохи
36
Лакава
10
Бондосу
13
Шмидт
13
Шмидт
10
Бондосу
17
Лоуреншу
8
Ибрахима
8
Ибрахима
17
Лоуреншу
10
Нжийе
7
Рейзинью
7
Рейзинью
10
Нжийе
7
Агра
77
Сантуш
77
Сантуш
7
Агра
11
Горре
9
Боженик
9
Боженик
11
Горре
Остались в запасе
Визела
Боавишта
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
4
Робсон Рейс
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
Остались в запасе
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
4
Робсон Рейс
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Визела - Боавишта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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2025.05.20 12:44
1
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2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
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1
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2023.06.05 20:20
1
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3
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2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
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2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
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