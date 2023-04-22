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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Риу Аве
Боавишта - Риу Аве: обзор матча 22 апреля 2023
Боавишта
22.04.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 29 тур
3 : 2
Завершен
Риу Аве
9'
Ю. Нжийе
12'
Б. Лоуреншу
35'
Р. Мангаш
15'
Эрнани
85'
Э. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Риу Аве
Замена
Ибрахима
️️️️
С. Агра
89'
88'
Желтая карточка
Э. Боатенг
Желтая карточка
Ж. Силва
86'
85'
ГОЛ! 3:2!
Э. Боатенг
Пас отдал
В. Гомеш
Замена
М. Рейзинью
️️️️
Р. Каннон
81'
75'
Замена
Э. Боатенг
️️️️
Эрнани
74'
Замена
А. Удрхири
️️️️
Гуга
Замена
Р. Боженик
️️️️
Ю. Нжийе
63'
Замена
Ж. Силва
️️️️
С. Перес
63'
62'
Красная карточка
L. Ruiz
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Б. Оньемаечи
46'
46'
Замена
L. Ruiz
️️️️
А. Перейра
46'
Замена
Савио
️️️️
Жозуэ
46'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Самарис
42'
Желтая карточка
Жозуэ
ГОЛ! 3:1!
Р. Мангаш
Пас отдал
С. Агра
35'
15'
ГОЛ! 2:1!
Эрнани
Пас отдал
Коштинья
ГОЛ! 2:0!
Б. Лоуреншу
Пас отдал
Ю. Нжийе
12'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Нжийе
Пас отдал
Р. Мангаш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
21
Жоау Грака
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Гуга
АП
95
Андре Перейра
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Боавишта
23
Сезар
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бракали
26
Абаскаль
23
Сассо
70
Оньемаечи
7
Мангаш
4
Каннон
42
Макута
24
Перес
10
Нжийе
17
Лоуреншу
7
Агра
4-2-1-3
91
Джонатан
20
Коштинья
23
Жозуэ
42
Панталон
33
Сантос
21
Грака
22
Самарис
6
Гуга
11
27
Эрнани
95
Перейра
7
Агра
8
Ибрахима
8
Ибрахима
7
Агра
4
Каннон
7
Рейзинью
7
Рейзинью
4
Каннон
24
Перес
26
Силва
26
Силва
24
Перес
70
Оньемаечи
77
Сантуш
77
Сантуш
70
Оньемаечи
10
Нжийе
9
Боженик
9
Боженик
10
Нжийе
23
Жозуэ
16
Савио
16
Савио
23
Жозуэ
6
Гуга
6
Удрхири
6
Удрхири
6
Гуга
22
Самарис
8
Гомеш
8
Гомеш
22
Самарис
95
Перейра
11
11
95
Перейра
27
Эрнани
9
Боатенг
9
Боатенг
27
Эрнани
Остались в запасе
Боавишта
Риу Аве
23
Сезар
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Боавишта - Риу Аве
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
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7
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3
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1
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2
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2
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1
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2025.05.10 18:27
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3 марта
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14
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