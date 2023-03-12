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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Боавишта
Спортинг - Боавишта: обзор матча 12 марта 2023
Спортинг
12.03.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 24 тур
3 : 0
Завершен
Боавишта
17'
Н. Сантуш
43'
С. Агра (АГ)
90+3'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Боавишта
ГОЛ! 3:0!
Паулинью
Пас отдал
Р. Эшгайю
90'
+3
89'
Замена
И. Вукотич
️️️️
Г. Макута
Замена
М. Танлонго
️️️️
М. Угарте
83'
79'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Ю. Нжийе
Желтая карточка
У. Дьоманде
77'
76'
Желтая карточка
Маса
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Эдвардс
72'
Замена
Паулинью
️️️️
Ю. Шермити
72'
68'
Замена
М. Тавареш
️️️️
Р. Мангаш
Замена
Тринкау
️️️️
П. Гонсалвеш
57'
Замена
Г. Инасиу
️️️️
М. Рейс
57'
46'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
С. Агра
46'
Замена
Маса
️️️️
Ибрахима
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Агра
43'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
20'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сантуш
Пас отдал
Ю. Шермити
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
8
Ибрахима
ОП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
11
Маса
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
4-2-1-1-2
20
Исраэль
2
Дьоманде
2
Рейс
4
Коатес
47
Эшгайю
5
Угарте
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
9
Шермити
11
Сантуш
3-3-2-1-1
1
Бракали
4
Каннон
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
79
Малхейру
8
Ибрахима
7
Мангаш
42
Макута
24
Перес
10
Нжийе
7
Агра
2
Рейс
25
Инасиу
25
Инасиу
2
Рейс
5
Угарте
16
Танлонго
16
Танлонго
5
Угарте
10
Эдвардс
11
Гомес
11
Гомес
10
Эдвардс
28
Гонсалвеш
7
Тринкау
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
9
Шермити
26
Паулинью
26
Паулинью
9
Шермити
42
Макута
8
Вукотич
8
Вукотич
42
Макута
8
Ибрахима
11
Маса
11
Маса
8
Ибрахима
7
Агра
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
7
Агра
10
Нжийе
9
Боженик
9
Боженик
10
Нжийе
7
Мангаш
59
Тавареш
59
Тавареш
7
Мангаш
Остались в запасе
Спортинг
Боавишта
41
Диего Каллаи
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Матеуш Фернандеш
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Матеуш Фернандеш
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
Остались в запасе
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Спортинг - Боавишта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 2
25.11.2026
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Спортинг
1 : 0
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Шахтер
0 : 1
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1 : 2
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1 : 2
11.05.2025
Порту
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АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
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Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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