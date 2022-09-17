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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Спортинг
Боавишта - Спортинг: обзор матча 17 сентября 2022
Боавишта
17.09.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
45+2'
Б. Лоуреншу
83'
Б. Лоуреншу (П)
55'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Спортинг
Желтая карточка
П. Малхейру
90'
+8
Замена
Р. Рейс
️️️️
С. Перес
90'
+7
Замена
Ибрахима
️️️️
Б. Лоуреншу
90'
+6
86'
Замена
Рочинья
️️️️
Х. Морита
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Лоуреншу
83'
Замена
М. Тавареш
️️️️
Р. Боженик
75'
75'
Замена
А. Гомес
️️️️
Тринкау
75'
Замена
Паулинью
️️️️
Н. Сантуш
71'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
С. Коатес
Замена
С. Агра
️️️️
К. Горре
67'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Р. Абаскаль
67'
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Эдвардс
Пас отдал
Н. Сантуш
ГОЛ! 1:0!
Б. Лоуреншу
Пас отдал
К. Горре
45'
+2
35'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
Желтая карточка
С. Перес
35'
Желтая карточка
Р. Абаскаль
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
23
Сезар
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
8
Ибрахима
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
11
Маса
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
4
Робсон Рейс
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
3-4-1-3
26
Абаскаль
23
Сассо
4
Каннон
70
Оньемаечи
42
Макута
24
Перес
79
Малхейру
17
Лоуреншу
9
Боженик
11
Горре
23
Сезар
4-2-1-1-2
1
Адан
23
Порро
4
Коатес
2
Рейс
25
Инасиу
5
Угарте
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
11
Сантуш
7
Тринкау
26
Абаскаль
7
Мангаш
7
Мангаш
26
Абаскаль
17
Лоуреншу
8
Ибрахима
8
Ибрахима
17
Лоуреншу
24
Перес
4
Рейс
4
Рейс
24
Перес
9
Боженик
59
Тавареш
59
Тавареш
9
Боженик
11
Горре
7
Агра
7
Агра
11
Горре
4
Коатес
47
Эшгайю
47
Эшгайю
4
Коатес
7
Тринкау
11
Гомес
11
Гомес
7
Тринкау
11
Сантуш
26
Паулинью
26
Паулинью
11
Сантуш
5
Морита
10
Рочинья
10
Рочинья
5
Морита
Остались в запасе
Боавишта
Спортинг
1
Рафаэль Бракали
ВР
8
Илия Вукотич
ОП
11
Маса
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
8
Илия Вукотич
ОП
11
Маса
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Боавишта - Спортинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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