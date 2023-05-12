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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Боавишта
Жил Висенте - Боавишта: обзор матча 12 мая 2023
Жил Висенте
12.05.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 32 тур
3 : 1
Завершен
Боавишта
38'
Ф. Наварро
64'
Ф. Наварро
85'
Мурило (П)
55'
С. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Боавишта
Желтая карточка
Э. Гомеш
90'
+8
Замена
Э. Гомеш
️️️️
А. Марин
90'
+2
Замена
Депу
️️️️
Ф. Наварро
90'
+1
86'
Замена
М. Тавареш
️️️️
Р. Боженик
86'
Замена
Ибрахима
️️️️
С. Перес
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Мурило
85'
79'
Желтая карточка
Ю. Нжийе
Замена
К. Вильодрес
️️️️
Б. Ауашерия
78'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
П. Тиба
77'
76'
Желтая карточка
Р. Боженик
75'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
К. Горре
Желтая карточка
Карраша
74'
74'
Замена
С. Агра
️️️️
Ф. Феррейра
69'
Желтая карточка
С. Агра
Желтая карточка
П. Тиба
69'
65'
Желтая карточка
Р. Бракали
64'
Желтая карточка
С. Перес
ГОЛ! 2:1!
Ф. Наварро
Пас отдал
Мурило
64'
63'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
Замена
Г. Абурджания
️️️️
Р. Уилсон
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
С. Перес
Пас отдал
Ф. Феррейра
ГОЛ! 1:0!
Ф. Наварро
Пас отдал
К. Фуджимото
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
25
Педру Тиба
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
19
Каня Фуджимото
АП
20
Билел Ауашерия
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
8
Георгий Абурджания
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
40
Депу
ЦФ
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
8
Ибрахима
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
4-1-3-2
42
Эндрю
3
Марин
44
Араужо
55
Перейра
27
Карраша
25
Педру Тиба
14
Уилсон
19
Фуджимото
20
Ауашерия
77
Мурило
9
Наварро
3-2-2-1-2
1
Бракали
79
Малхейру
7
Мангаш
26
Абаскаль
4
Каннон
20
Феррейра
42
Макута
24
Перес
17
Лоуреншу
11
Горре
9
Боженик
3
Марин
55
Гомеш
55
Гомеш
3
Марин
25
Педру Тиба
26
Фернандеш
26
Фернандеш
25
Педру Тиба
14
Уилсон
8
Абурджания
8
Абурджания
14
Уилсон
20
Ауашерия
10
Вильодрес
10
Вильодрес
20
Ауашерия
9
Наварро
40
Депу
40
Депу
9
Наварро
24
Перес
8
Ибрахима
8
Ибрахима
24
Перес
11
Горре
10
Нжийе
10
Нжийе
11
Горре
9
Боженик
59
Тавареш
59
Тавареш
9
Боженик
20
Феррейра
7
Агра
7
Агра
20
Феррейра
Остались в запасе
Жил Висенте
Боавишта
99
Брайан Араухо
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
21
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Даниэль Соуза
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
21
Хуан Боселли
ПВ
Остались в запасе
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Жил Висенте - Боавишта
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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