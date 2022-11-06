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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Боавишта
Риу Аве - Боавишта: обзор матча 06 ноября 2022
Риу Аве
06.11.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 12 тур
1 : 0
Завершен
Боавишта
64'
Э. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Боавишта
90'
+2
Замена
Р. Рейс
️️️️
Р. Каннон
Замена
Р. Панталон
️️️️
Э. Боатенг
81'
76'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Б. Оньемаечи
Желтая карточка
Ж. Феррейра
73'
Замена
U.
️️️️
P. Vitor
72'
66'
Замена
К. Горре
️️️️
Ю. Нжийе
66'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
И. Вукотич
66'
Замена
Г. Макута
️️️️
Маса
ГОЛ! 1:0!
Э. Боатенг
Пас отдал
Жозуэ
64'
63'
Желтая карточка
С. Перес
Желтая карточка
П. Амарал
60'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Коштинья
56'
Замена
F. Ronaldo
️️️️
М. Баэса
56'
Замена
П. Амарал
️️️️
П. Вильям
56'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Оньемаечи
Желтая карточка
P. Vitor
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
6
Гуга
АП
8
Мигель Баэса
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
8
Илия Вукотич
ОП
70
Бруно Оньемаечи
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
11
Маса
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Риу Аве
24
Педру Амарал
ЛЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Боавишта
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
4-2-2-2
91
Джонатан
23
Жозуэ
33
Сантос
3
Вильям
20
Коштинья
8
Гомеш
7
8
Баэса
6
Гуга
9
Азиз
9
Боатенг
4-1-3-1-1
1
Бракали
79
Малхейру
4
Каннон
23
Сассо
7
Мангаш
8
Вукотич
70
Оньемаечи
24
Перес
11
Маса
10
Нжийе
7
Агра
3
Вильям
24
Амарал
24
Амарал
3
Вильям
9
Боатенг
42
Панталон
42
Панталон
9
Боатенг
20
Коштинья
13
Феррейра
13
Феррейра
20
Коштинья
8
Баэса
11
11
8
Баэса
7
17
17
7
11
Маса
42
Макута
42
Макута
11
Маса
8
Вукотич
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
8
Вукотич
70
Оньемаечи
9
Боженик
9
Боженик
70
Оньемаечи
4
Каннон
4
Рейс
4
Рейс
4
Каннон
10
Нжийе
11
Горре
11
Горре
10
Нжийе
Остались в запасе
Риу Аве
Боавишта
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
23
Сезар
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
23
Сезар
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Риу Аве - Боавишта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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