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Лучано Дзаури
Статистика
Лучано Дзаури - статистика
Завершил карьеру
20 января 1978 (48)
#6 | Защитник
178 см | 77 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Пескара
1 : 5
19.05.2013
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
1 : 0
11.05.2013
Пескара
73' - 90'
84'
Италия. Серия А, 36 тур
Пескара
0 : 4
08.05.2013
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4 : 1
05.05.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Пескара
0 : 3
27.04.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3 : 0
30.03.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Пескара
0 : 1
03.03.2013
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2 : 0
25.02.2013
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
0 : 2
17.02.2013
Кальяри
1' - 90'
23'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 1
10.02.2013
Пескара
46' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2 : 3
03.02.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 1
26.01.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
2 : 2
19.01.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2 : 0
13.01.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
1 : 1
31.10.2012
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
3 : 2
20.10.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0 : 3
07.10.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0 : 1
23.09.2012
Дженоа
Был в запасе
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