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Шкодран Мустафи
Новости
Шкодран Мустафи - новости
Завершил карьеру
17 апреля 1992 (34), Бад-Херсфельд
#13 | Защитник
184 см | 82 кг
Германия | Албания
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Публикации
Рюдигер – 2-й немец, забивший в 4 из 5 топ-лиг Европы в 21-м веке
2022.09.12 10:10
1
Фото
Чемпион мира-2014 Мустафи подписал контракт с «Леванте»
2021.09.03 00:23
«Шальке» бесплатно подписал защитника «Арсенала» Мустафи
2021.02.02 01:23
Мустафи до дедлайна может перейти в «Ливерпуль»
2021.01.30 20:58
Агент Мустафи ведет переговоры с «Барселоной». Летом защитник станет свободным агентом
2020.12.23 16:19
2
«Барселона» хочет купить дешевого центрального защитника. Среди кандидатов – Мустафи, Рюдигер и Матип
2020.11.15 17:31
10
Эмери: «Для Мустафи и Эль-Ненни будет лучше уйти из «Арсенала»
2019.08.23 07:31
2
«Милан» интересуется защитником «Арсенала» Мустафи
2019.05.18 11:00
1
Фото
Бойко, Хадсон-Одои и Азмун – в команде недели Лиги Европы
2019.02.22 20:45
БАТЭ выиграл два матча у английских клубов в истории. В обоих из них за команды из АПЛ выступал Мустафи
2019.02.15 13:13
1
Озил, Бельерин, Мустафи, Монреаль и Косиельни вернулись в общую группу «Арсенала»
2019.01.10 11:38
1
Видео
Над Мустафи посмеялись в твиттере, показав его выражение лица в момент контратаки «Ливерпуля»
2018.11.04 13:40
1
Озил отказался встречаться с Левом
2018.09.26 08:33
8
«Арсенал» летом расстанется с пятью игроками по просьбе Эмери
2018.05.26 16:58
2
Мустафи может перейти из «Арсенала» в «Ювентус»
2018.05.26 01:41
1
«Арсенал» планирует продать Джаку и Мустафи и заменить их игроками из Чемпионшипа
2018.04.21 17:42
2
Мустафи опасается, что ЦСКА сыграет так, как «Рома» против «Барселоны»
2018.04.12 07:53
14
«Арсенал» вторым в АПЛ забил 1000 голов в домашних матчах
2018.03.12 06:42
3
Защитник «Арсенала» Мустафи пропустит больше месяца из-за травмы
2017.10.12 12:07
Венгер сообщил Мустафи, что не отпустит его из «Арсенала» зимой
2017.09.19 12:52
«Интер» вернулся к варианту аренды Мангала у «Манчестер Сити»
2017.08.31 11:44
«Ювентус» намерен перехватить Мустафи у «Интера»
2017.08.28 21:20
1
Мустафи согласовал условия аренды с «Интером»
2017.08.26 01:30
1
«Ювентус» заинтересован в Мустафи
2017.08.23 16:20
«Арсенал» отклонил предложение «Интера» по аренде Мустафи
2017.08.18 16:59
Мустафи: «Фаворит ли Германия ЧМ? Еще ничего неизвестно»
2017.07.03 07:29
2
Мустафи пропустит матч с «Тоттенхэмом», участие Косиельни под вопросом
2017.04.28 13:07
«Арсенал» вышел на первое место в АПЛ по количеству мячей, забитых головой
2017.04.02 20:09
Мустафи: «Бавария» — это великая команда, но у нас есть опыт игры против серьезных соперников»
2017.02.14 10:16
Фото
Защитник «Арсенала» Мустафи приступил к тренировкам
2016.12.31 17:04
1
2
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