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    БАТЭ выиграл два матча у английских клубов в истории. В обоих из них за команды из АПЛ выступал Мустафи

    БАТЭ дома переиграл «Арсенал» со счетом 1:0 в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.

    Эта победа стала второй в истории белорусов над английскими клубами. В декабре 2009 года БАТЭ в гостях обыграл «Эвертон» в матче шестого тура группового раунда ЛЕ.

    В обоих встречах за команды из АПЛ выступал защитник Шкодран Мустафи. В матче 2009 года он вышел на замену на 75-й минуте, после чего «Эвертон» сразу же пропустил гол. Во вчерашней игре он провел за «Арсенал» на поле 90 минут.

    Лучшее в ЛЕ: «Арсенал» проиграл белорусам, Черышев забил

    Источник: ESPN

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    15.02.2019 13:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 февраля 2019, 13:41

      Да конец им в Лондоне и Арсенал всегда хреново играл на выезде против клубов с постсоветского пространства

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