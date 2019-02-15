БАТЭ выиграл два матча у английских клубов в истории. В обоих из них за команды из АПЛ выступал Мустафи

БАТЭ дома переиграл «Арсенал» со счетом 1:0 в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.

Эта победа стала второй в истории белорусов над английскими клубами. В декабре 2009 года БАТЭ в гостях обыграл «Эвертон» в матче шестого тура группового раунда ЛЕ.

В обоих встречах за команды из АПЛ выступал защитник Шкодран Мустафи. В матче 2009 года он вышел на замену на 75-й минуте, после чего «Эвертон» сразу же пропустил гол. Во вчерашней игре он провел за «Арсенал» на поле 90 минут.

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