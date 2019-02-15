Лучшее в ЛЕ: «Арсенал» проиграл белорусам, Черышев забил

Что вы пропустили в огненных матчах четверга.

«Краснодар» и «Байер» наиграли на 2:2, а на выходе – 0:0

Матч ожидался с большим интересом: «Байер» сейчас в отличной форме – он грохнул «Баварию» и наколотил 11 голов за три матча, при этом так же весело слетел в Кубке малоизвестному «Хайденхайму», а об изящной игре «Краснодара» всем давно известно. Фанаты «Байера» на своем форуме сравнивали российскую команду даже с выигравшим Кубок УЕФА «Зенитом» и надеялись на преимущество в готовности из-за паузы в чемпионате России.

0:0 – несправедливый счет: и те, и другие насоздавали немало моментов, самый же убойный был у новичка «Краснодара» Ольссона, но тот не попал в створ из вратарской. Бэйли, Брандт, Бельараби и Хавертц регулярно вертелись у ворот нашего клуба, обстреливали его из разных позиций, но не забили. Из-за домашних 0:0 меньше шансов у «Краснодара» все равно не стало – фактор домашнего поля вообще в этом противостоянии не видится столь важным. Доволен был и Мурад Мусаев: «Я получил удовольствие от матча. Реальность превзошла ожидания от этой игры. В целом все очень хорошо».

Черышев забил в Шотландии

Стадию 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» никогда не проходил, похоже, не грозит это шотландцам и сейчас. «Валенсия» уверенно выиграла 2:0 в гостях, шансы соперников уничтожили Черышев и Собрино – сначала испанец ассистировал россиянину, затем наоборот.

Испанцы вообще были очень хороши в этот день, при этом дружно играя на выезде. «Севилья» и «Вильярреал» по 1:0 переиграли соответственно «Лацио» и «Спортинг», а «Бетис» сумел уйти от поражения в Ренне – проигрывал 1:3, но забил два мяча и добился комфортной гостевой ничьей 3:3.

В Белоруссии праздник – там обыграли «Арсенал»

63 дня БАТЭ не играл официальных матчей, а тут в 1/16 финала выпал аж целый «Арсенал». Почти час против своего бывшего клуба отыграл Александр Глеб, он успел застать точный удар Драгуна на исходе первого тайма, который и оказался победным. «Арсенал» втрое больше бил по чужим воротам и вчетверо больше подавал угловых, но тщетно – 0:1. Примечательно, что восемь из последних девяти февральских евроматчей «Арсенал» проиграл. Совершенно удивительный факт. А добывать победу на «Эмирэйтс» придется без Ляказетта, который был удален с поля после хамского удара локтем в лицо Филиповичу.

БАТЭ же празднует, а в Европе белорусскому клубу шлют уважительные твиты, измеряя стоимость всего состава (200 тысяч фунтов) и трансферные траты в виде 11,5 миллионов за всю историю.

twit text — SPORF (@Sporf) 14 февраля 2019 г.

Два гола, пенальти, удаление, и все это за 11 минут в Харькове

Начало матча «Шахтер» – «Айнтрахт» было бурным – Хинтеррегер забил, Марлос с пенальти сравнял, а Степаненко умудрился получить две желтые карточки уже к 11-й минуте. «Шахтер» фактически весь матч играл вдесятером, но выглядел смело – за донецкий клуб в еврокубках вообще редко когда стыдно. Даже удалось уйти от поражения – Костич все же вывел вперед немцев, но счет сравнял Тайсон. 2:2 в Харькове гарантируют только одно – очень мощное зрелище во Франкфурте.

22,9 года – средний возраст состава «Бенфики» в Турции

После 10:0 над «Насьоналом» временный тренер «Бенфики» Бруну Лаге окончательно уверился в силе своих малышей, тем более что до отставки Руя Витории тренировал их во второй команде. В итоге на первый матч плей-офф Лиги Европы в кипящем Стамбуле вышла одна молодежь. 26-летний Сеферович в этой команде смотрелся ветераном, а 28-летний Сальвио – стариком. Оба в итоге и забили по голу «Галатасараю» (Сальвио, правда, с сомнительного пенальти), турки же ответили всего одним мячом – 2:1 в пользу «Бенфики» перед игрой в Португалии.

Молодняк же проявил себя отлично, а игра 19-летнего Флорентино Луиша, сыгравшего всего второй матч за «Бенфики» поразила особо: пять отборов, шесть перехватов, 86,5% точных передач и наибольшее количество касаний мяча в команде. Кажется, «Бенфика» скоро вновь будет богатой.

Что еще

«Интер» без Икарди справился с «Рапидом» в Вене благодаря точному удару Мартинеса с пенальти – 1:0, был успешен на выезде и другой итальянский клуб – «Наполи» выиграл 3:1 у «Цюриха». В Греции местные фанаты вывесили российский флаг на матче «Олимпиакос» – «Динамо» Киев, но победит это не помогло – ничья 2:2. «Челси» добыл в Швеции победу 2:1 над «Мальме» (забивали Баркли и Жиру).

Наименее примечательные матчи состоялись в Чехии и Бельгии: «Виктория» выиграла 2:1 у загребского «Динамо», «Брюгге» с таким же счетом переиграл «Зальцбург», а «Славия» и «Генк» голов друг другу не забили.

15 ответных матчей состоятся в следующий четверг – 21 февраля, днем ранее «Севилья» примет «Лацио».