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Шкодран Мустафи
Статистика
Шкодран Мустафи - статистика
Завершил карьеру
17 апреля 1992 (34), Бад-Херсфельд
#13 | Защитник
184 см | 82 кг
Германия | Албания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
2 : 0
02.04.2022
Вильярреал
76' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
3 : 1
19.03.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4 : 3
11.12.2021
Леванте
1' - 90'
68'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
0 : 0
05.12.2021
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
3 : 1
28.11.2021
Леванте
1' - 90'
7'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
0 : 0
19.11.2021
Атлетик
1' - 73'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
5 : 3
24.10.2021
Леванте
1' - 22'
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0 : 0
16.10.2021
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Мальорка
1 : 0
02.10.2021
Леванте
77' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
3 : 0
26.09.2021
Леванте
1' - 77'
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0 : 2
21.09.2021
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 1
18.09.2021
Леванте
81' - 90'
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