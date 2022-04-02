Статистика по турнирам

Испания. Примера 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Германия. Бундеслига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Кубок конфедераций 2017 Лига Европы 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Испания. Примера 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2009/2010