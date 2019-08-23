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    Эмери: «Для Мустафи и Эль-Ненни будет лучше уйти из «Арсенала»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал ситуацию с защитником Шкодраном Мустафи и хавбеком Мохамедом Эль-Ненни.

    «Они выдающиеся игроки, но при определенных обстоятельствах они могут не получить достаточного количества игрового времени. Они знакомы с ситуацией, и я действительно желаю им всего наилучшего.

    Думаю, лучшим вариантом для них будет переход в другую команду, где они смогут быть на первых ролях и ставить перед собой новые цели.

    В прошлом сезоне они были недовольны, когда не получали времени в матчах. Я много раз говорил с ними по ходу сезона и в течение предсезонной подготовки», – сказал испанец.

    Источник: The Guardian

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    23.08.2019 07:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +346

      Сенситив 17 часов назад

      честно и откровенно, никаких иллюзий, правильная позиция тренера, как-то так...))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1226

      Бомбардиръ 21 час назад

      Когда-то испанцы воевали с мусульманами и выживали их с Пиренейского полуострова. И как видим, эта война ещё не закончилась.

      0
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      Рейтинг: +8003

      Cules2013 21 час назад

      вот так номер

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