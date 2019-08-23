Эмери: «Для Мустафи и Эль-Ненни будет лучше уйти из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал ситуацию с защитником Шкодраном Мустафи и хавбеком Мохамедом Эль-Ненни.

«Они выдающиеся игроки, но при определенных обстоятельствах они могут не получить достаточного количества игрового времени. Они знакомы с ситуацией, и я действительно желаю им всего наилучшего.

Думаю, лучшим вариантом для них будет переход в другую команду, где они смогут быть на первых ролях и ставить перед собой новые цели.

В прошлом сезоне они были недовольны, когда не получали времени в матчах. Я много раз говорил с ними по ходу сезона и в течение предсезонной подготовки», – сказал испанец.