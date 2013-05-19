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Бакайе Траоре
Статистика
Бакайе Траоре - статистика
Завершил карьеру
6 марта 1985 (41)
#8 | Полузащитник
185 см | 81 кг
Мали | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Кубок Африканских Наций 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Кубок Африканских Наций 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0 : 0
12.05.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Пескара
0 : 4
08.05.2013
Милан
59' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 0
05.05.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
4 : 2
28.04.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
1 : 0
21.04.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
0 : 1
30.03.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2 : 0
17.03.2013
Палермо
82' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 2
08.03.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3 : 0
02.03.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1 : 1
24.02.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
15.02.2013
Парма
87' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 1
10.02.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
2 : 1
03.02.2013
Удинезе
85' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
0 : 1
27.01.2013
Милан
89' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2 : 1
20.01.2013
Болонья
81' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0 : 0
13.01.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
5 : 1
03.11.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 0
26.09.2012
Кальяри
1' - 55'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
2 : 1
23.09.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
1 : 3
01.09.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
0 : 1
26.08.2012
Сампдория
Был в запасе
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