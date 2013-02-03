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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 03 февраля 2013
Милан
03.02.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
25'
М. Балотелли
90+4'
М. Балотелли (П)
55'
Д. Пинци
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Удинезе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Балотелли
90'
+4
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Фламини
85'
84'
Желтая карточка
Г. Силва
Замена
Робиньо
️️️️
М. Ньянг
80'
80'
Замена
А. Меркель
️️️️
Д. Пинци
68'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Л. Муриэль
Замена
Б. Кркич
️️️️
А. Ночерино
68'
64'
Желтая карточка
А. Лаццари
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пинци
Пас отдал
Л. Муриэль
38'
Желтая карточка
М. Домицци
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
25'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
15'
13'
Желтая карточка
Д. Пинци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Антонио Ночерино
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ОП
25
Аллан
ОП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Душан Баста
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Милан
95
Лазар Петкович
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Удинезе
40
Алессандро Фаваро
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
4-3-1-2
32
Амелия
19
Констан
25
Сапата
23
Бонера
20
Абате
23
Ночерино
18
Монтоливо
20
Фламини
92
Эль-Шаарави
45
Балотелли
99
Ньянг
4-2-2-2
93
Паделли
28
Арто
6
Домицци
5
Данило
11
Силва
3
Пинци
25
Аллан
8
Баста
10
Лаццари
10
Ди Натале
10
Муриэль
20
Фламини
8
Траоре
8
Траоре
20
Фламини
99
Ньянг
70
Робиньо
70
Робиньо
99
Ньянг
23
Ночерино
9
Кркич
9
Кркич
23
Ночерино
3
Пинци
21
Меркель
21
Меркель
3
Пинци
10
Муриэль
37
Перейра
37
Перейра
10
Муриэль
Остались в запасе
Милан
Удинезе
95
Лазар Петкович
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
92
Матиас Кампос
ЦП
40
Алессандро Фаваро
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
95
Лазар Петкович
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
92
Матиас Кампос
ЦП
40
Алессандро Фаваро
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Милан - Удинезе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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