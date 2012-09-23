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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 23 сентября 2012
Удинезе
23.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Милан
40'
М. Ранеги
68'
А. Ди Натале (П)
54'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
А. Ди Натале
88'
82'
Вторая желтая
К. Боатенг
80'
Замена
Б. Кркич
️️️️
А. Ночерино
75'
Желтая карточка
К. Боатенг
69'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
У. Эмануэльсон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ди Натале
68'
67'
Вторая желтая
К. Сапата
64'
Желтая карточка
К. Сапата
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Д. Фараони
62'
54'
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Д. Паццини
53'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Амброзини
ГОЛ! 1:0!
М. Ранеги
Пас отдал
М. Бенатиа
40'
39'
Желтая карточка
М. Амброзини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЛП
25
Аллан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Боян Кркич
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Бркич
4
Бенатиа
5
Данило
35
Кода
26
Паскуале
19
Фараони
3
Пинци
25
Аллан
37
Перейра
13
Ранеги
10
Ди Натале
4-4-1-1
32
Аббьяти
20
Абате
25
Сапата
5
Мексес
15
Месба
23
Ночерино
18
Монтоливо
90
Амброзини
18
Эмануэльсон
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
19
Фараони
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
19
Фараони
10
Ди Натале
31
Фаббрини
31
Фаббрини
10
Ди Натале
18
Эмануэльсон
15
Ачерби
15
Ачерби
18
Эмануэльсон
90
Амброзини
27
Боатенг
27
Боатенг
90
Амброзини
23
Ночерино
9
Кркич
9
Кркич
23
Ночерино
Остались в запасе
Удинезе
Милан
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Милан
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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