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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 26 августа 2012
Милан
26.08.2012, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
59'
А. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сампдория
Желтая карточка
Д. Бонера
90'
+1
82'
Желтая карточка
С. Ромеро
80'
Замена
Д. Мунари
️️️️
А. Поли
79'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
75'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Эдер
Замена
К. Констан
️️️️
А. Ночерино
75'
73'
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Эстигаррибия
69'
Желтая карточка
А. Коста
Желтая карточка
К. Боатенг
67'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Робиньо
59'
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Коста
Пас отдал
Ф. Тиссоне
Замена
Д. Паццини
️️️️
С. Эль-Шаарави
55'
42'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
16'
Желтая карточка
Н. Крстичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Антонио Ночерино
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
7
Антонини
33
Йепес
23
Бонера
22
Де Шильо
23
Ночерино
18
Монтоливо
20
Фламини
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
70
Робиньо
4-5-1
44
Ромеро
28
Берарди
35
Россини
21
Коста
5
Гастальделло
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
15
Поли
12
Тиссоне
18
Эстигаррибия
23
Эдер
23
Ночерино
19
Констан
19
Констан
23
Ночерино
70
Робиньо
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
11
Паццини
92
Эль-Шаарави
15
Поли
11
Мунари
11
Мунари
15
Поли
23
Эдер
21
Сориано
21
Сориано
23
Эдер
18
Эстигаррибия
11
Лопес
11
Лопес
18
Эстигаррибия
Остались в запасе
Милан
Сампдория
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Сампдория
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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