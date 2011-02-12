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    Грегори Лякомб - статистика

    Полузащитник
    Имя Грегори
    Фамилия Лякомб
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1982 (41 год)
    Рост 164
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 7 1 1 0 0
    Монпелье 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2011 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Монако (Монако)
    16.04.2011 84' -90' Ницца (Ницца) 3:2 Монако (Монако)
    09.04.2011 Был в запасе Монако (Монако) 1:0 Лилль (Лилль)
    02.04.2011 54' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:2 Монако (Монако)
    66'
    20.03.2011 1' -90' Монако (Монако) 0:1 Нанси (Нанси)
    13.03.2011 1' -60' Бордо (Бордо) 0:1 Монако (Монако)
    22'
    05.03.2011 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 0:0 Монако (Монако)
    26.02.2011 Был в запасе Монако (Монако) 2:2 Кан (Кан)
    19.02.2011 69' -90' Брест (Брест) 2:0 Монако (Монако)
    12.02.2011 Был в запасе Монако (Монако) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    06.02.2011 1' -46' Тулуза (Тулуза) 2:0 Монако (Монако)
    30.01.2011 1' -64' Монако (Монако) 0:0 Марсель (Марсель)
    53'
    15.01.2011 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:1 Валансьен (Валансьен)
    21.12.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    04.12.2010 82' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Лион (Лион)
    27.11.2010 Был в запасе Марсель (Марсель) 4:0 Монпелье (Монпелье)
    20.11.2010 Был в запасе Ницца (Ницца) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    07.11.2010 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:0 Монпелье (Монпелье)
    23.10.2010 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    03.10.2010 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:1 Монпелье (Монпелье)
    25.09.2010 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    18.09.2010 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:0 Монпелье (Монпелье)
    11.09.2010 73' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Нанси (Нанси)
    28.08.2010 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    22.08.2010 81' -90' Монпелье (Монпелье) 0:0 Кан (Кан)
    17.08.2010 Был в запасе Монако (Монако) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    08.08.2010 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:0 Бордо (Бордо)
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