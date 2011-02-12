|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|7
|1
|1
|0
|0
|Монпелье
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2011
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Монако (Монако)
|16.04.2011
|84' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:2
|Монако (Монако)
|09.04.2011
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|02.04.2011
|54' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:2
|Монако (Монако)
|66'
|20.03.2011
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Нанси (Нанси)
|13.03.2011
|1' -60'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Монако (Монако)
|22'
|05.03.2011
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|0:0
|Монако (Монако)
|26.02.2011
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:2
|Кан (Кан)
|19.02.2011
|69' -90'
|Брест (Брест)
|2:0
|Монако (Монако)
|12.02.2011
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|06.02.2011
|1' -46'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Монако (Монако)
|30.01.2011
|1' -64'
|Монако (Монако)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|53'
|15.01.2011
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Валансьен (Валансьен)
|21.12.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|04.12.2010
|82' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Лион (Лион)
|27.11.2010
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|4:0
|Монпелье (Монпелье)
|20.11.2010
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|07.11.2010
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:0
|Монпелье (Монпелье)
|23.10.2010
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|03.10.2010
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Монпелье (Монпелье)
|25.09.2010
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|18.09.2010
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:0
|Монпелье (Монпелье)
|11.09.2010
|73' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Нанси (Нанси)
|28.08.2010
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|22.08.2010
|81' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:0
|Кан (Кан)
|17.08.2010
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|08.08.2010
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:0
|Бордо (Бордо)