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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лион
Монпелье - Лион: обзор матча 04 декабря 2010
Монпелье
04.12.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 2
Завершен
Лион
81'
Ж. Саихи
6'
Лисандро
90+4'
Лисандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лион
+4
ГОЛ! 1:2!
Лисандро
Замена
М. Пьянич
️️️️
К. Чельстрем
Замена
Г. Лякомб
️️️️
Р. Пито
ГОЛ! 1:1!
Ж. Саихи
Замена
Ж. Пье
️️️️
М. Бастос
Замена
Д. Бриан
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
Ж. Макун
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Желтая карточка
А. Эль-Каутари
Замена
Ж. Марво
️️️️
Ж. Дернес
Желтая карточка
Р. Пито
Желтая карточка
А. Ревейер
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
Х. Кабзе
Травма
Х. Кабзе
ГОЛ! 0:1!
Лисандро
Пас отдал
М. Бастос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Гарри Бокали
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ПЗ
14
Ромейн Пито
(К)
ЛП
20
Юнес Бельханда
ЦП
20
Жоффрей Дернес
ПП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
3
Крис
(К)
ЛЗ
15
Антони Ревейер
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
9
Лисандро
ЦП
17
Жан Макун
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Мишел Бастос
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
33
Себастьян Форэ
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-3-3
16
Журдрен
2
Бокали
4
Спахич
4
Эль-Каутари
2
Янга-Мбива
14
Пито
20
Бельханда
20
Дернес
19
Камара
9
Жиру
99
Кабзе
4-1-3-2
1
Льорис
6
Ловрен
15
Ревейер
15
Колоджейчак
3
Крис
25
Гоналон
17
Макун
9
Лисандро
4
Чельстрем
7
Бастос
18
Гомис
20
Дернес
6
Марво
6
Марво
20
Дернес
14
Пито
27
Лякомб
27
Лякомб
14
Пито
99
Кабзе
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
99
Кабзе
7
Бастос
26
Пье
26
Пье
7
Бастос
4
Чельстрем
15
Пьянич
15
Пьянич
4
Чельстрем
18
Гомис
7
Бриан
7
Бриан
18
Гомис
Остались в запасе
Монпелье
Лион
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
33
Себастьян Форэ
ЦП
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
33
Себастьян Форэ
ЦП
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Монпелье - Лион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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