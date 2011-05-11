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Ксавье Коллен
Статистика
Ксавье Коллен - статистика
Завершил карьеру
17 августа 1974 (52)
| Защитник
174 см | 73 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
3
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
3 : 1
11.05.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Осер
1 : 0
07.05.2011
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
3 : 2
27.04.2011
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Монпелье
1 : 2
17.04.2011
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
1 : 1
10.04.2011
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Тулуза
0 : 1
02.04.2011
Монпелье
1' - 71'
20'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1 : 4
19.03.2011
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
ПСЖ
2 : 2
13.03.2011
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
0 : 1
05.03.2011
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1 : 0
20.02.2011
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Нанси
1 : 2
30.01.2011
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2 : 1
15.01.2011
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
0 : 0
21.12.2010
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
1 : 1
18.12.2010
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
0 : 0
11.12.2010
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
1 : 2
04.12.2010
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
2 : 0
07.11.2010
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3 : 1
25.09.2010
Арль-Авиньон
1' - 54'
54'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
3 : 0
18.09.2010
Монпелье
46' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Валансьен
0 : 1
28.08.2010
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0 : 0
22.08.2010
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
0 : 0
17.08.2010
Монпелье
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Франция. Лига 1, 1 тур
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