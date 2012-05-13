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Нилмар
Статистика
Нилмар - статистика
Завершил карьеру
14 июля 1984 (42), Бандейранты
#7 | Нападающий
180 см | 74 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Испания. Примера 2009/2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
20
4
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
0 : 1
13.05.2012
Атлетико
89' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
1 : 0
05.05.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Спортинг
2 : 3
01.05.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1 : 1
28.04.2012
Осасуна
83' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
22.04.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 1
15.04.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 1
12.04.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
3 : 1
07.04.2012
Вильярреал
46' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
0 : 2
25.03.2012
Вильярреал
1' - 52'
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1 : 1
22.03.2012
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1 : 0
18.03.2012
Вильярреал
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
1 : 2
12.03.2012
Хетафе
1' - 70'
45'
Испания. Примера, 26 тур
Сарагоса
2 : 1
04.03.2012
Вильярреал
1' - 75'
29'
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
2 : 2
26.02.2012
Атлетик
38' - 90'
68'
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
3 : 1
12.02.2012
Гранада
1' - 63'
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
3 : 0
15.01.2012
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
2 : 2
08.01.2012
Валенсия
1' - 86'
14'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2 : 1
18.12.2011
Вильярреал
84' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
1 : 1
11.12.2011
Реал Сосьедад
1' - 70'
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
1 : 0
03.12.2011
Вильярреал
46' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
1 : 1
24.09.2011
Вильярреал
1' - 90'
53'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
2 : 0
20.09.2011
Мальорка
1' - 82'
52'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
1 : 0
17.09.2011
Вильярреал
60' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
2 : 2
10.09.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
5 : 0
29.08.2011
Вильярреал
1' - 56'
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