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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 05 мая 2012
Валенсия
05.05.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
90+2'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
+3
Желтая карточка
Б. Валеро
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
А. Адурис
+2
+1
Желтая карточка
Д. Де Гузман
+1
Замена
А. Мартинуччо
️️️️
М. Рубен
Желтая карточка
Гонсало
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Э. Перес
Замена
М. Топал
️️️️
Т. Коста
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Вакасо
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Д. Альбельда
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
Жонас
Желтая карточка
Р. Кошта
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
А. Барраган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
37
Матео Мусаккио
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦП
21
Бруно
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Мариньо
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
4-1-3-2
13
Гуаита
18
Альба
20
Кошта
23
Рами
19
Барраган
8
Коста
10
Пьятти
19
Эрнандес
6
Альбельда
17
Жонас
20
Адурис
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
25
Сапата
2
Гонсало
24
Коста
6
Валеро
30
Перес
21
Бруно
37
Мусаккио
15
Рубен
22
Вакасо
10
Пьятти
8
Фегули
8
Фегули
10
Пьятти
6
Альбельда
23
Мадуро
23
Мадуро
6
Альбельда
8
Коста
5
Топал
5
Топал
8
Коста
30
Перес
17
Камуньяс
17
Камуньяс
30
Перес
22
Вакасо
18
Де Гузман
18
Де Гузман
22
Вакасо
15
Рубен
23
Мартинуччо
23
Мартинуччо
15
Рубен
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Диего Мариньо
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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