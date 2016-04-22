Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Абрахам
Статистика
Абрахам - статистика
Завершил карьеру
16 июля 1985 (41), Корнелья-де-Льобрегат
#10 | Полузащитник
177 см | 75 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
20
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
22.04.2016
Эспаньол
1' - 13'
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
1 : 1
19.04.2016
Сельта
1' - 65'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 1
15.04.2016
Эспаньол
1' - 83'
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
1 : 3
09.04.2016
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
1 : 1
03.04.2016
Эспаньол
1' - 89'
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
2 : 1
20.03.2016
Атлетик
1' - 90'
54'
60'
Испания. Примера, 29 тур
Гранада
1 : 1
14.03.2016
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 1
07.03.2016
Райо Вальекано
1' - 75'
12'
81, 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
0 : 3
03.03.2016
Бетис
79' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
2 : 4
27.02.2016
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 0
20.02.2016
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2 : 1
13.02.2016
Эспаньол
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0 : 5
08.02.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал
6 : 0
31.01.2016
Эспаньол
58' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
2 : 2
23.01.2016
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
3 : 1
17.01.2016
Эспаньол
1' - 72'
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2016
Эспаньол
69' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
0 : 0
02.01.2016
Барселона
78' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
2 : 0
30.12.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
1 : 0
19.12.2015
Лас-Пальмас
79' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
1 : 0
28.11.2015
Эспаньол
1' - 58'
39'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
2 : 0
21.11.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
08.11.2015
Эспаньол
90' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 1
01.11.2015
Гранада
71' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+