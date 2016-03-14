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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эспаньол
Гранада - Эспаньол: обзор матча 14 марта 2016
Гранада
14.03.2016, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
41'
Р. Рочина
83'
М. Лопеш (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эспаньол
Замена
Р. Крхин
️️️️
Р. Рочина
90'
+2
Желтая карточка
Р. Перес
89'
86'
Замена
С. Севилья
️️️️
М. Асенсио
83'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Лопеш
Желтая карточка
Андрес
80'
Желтая карточка
Р. Рочина
79'
Замена
Э. Мендес
️️️️
И. Саксесс
75'
70'
Замена
М. Силла
️️️️
Бурги
68'
Желтая карточка
Э. Перес
58'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Желтая карточка
Д. Ломбан
54'
50'
Желтая карточка
О. Дуарте
Желтая карточка
К. Бираги
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Рочина
41'
Вторая желтая
Д. Баррал
28'
Желтая карточка
Д. Баррал
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Гранада
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
4
Фран Рико
ПП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Исаак Куэнка
РФ
Эспаньол
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Робер
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Андрес
3
Бираги
18
Ломбан
20
Кошта
13
Лопеш
6
Дукуре
21
Перес
16
Рочина
18
Баррал
19
Эль-Араби
90
Саксесс
4-2-2-2
13
Лопес
6
Дуарте
27
Гонсалес
3
Роко
5
Дуарте
21
Лопес
10
Абрахам
10
Асенсио
18
Бурги
30
Перес
7
Морено
16
Рочина
21
Крхин
21
Крхин
16
Рочина
90
Саксесс
7
Мендес
7
Мендес
90
Саксесс
10
Асенсио
8
Севилья
8
Севилья
10
Асенсио
18
Бурги
14
Силла
14
Силла
18
Бурги
Остались в запасе
Гранада
Эспаньол
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
3
Робер
ПЗ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
7
Исаак Куэнка
РФ
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Гранада - Эспаньол
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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