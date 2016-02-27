Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Эспаньол
Спортинг - Эспаньол: обзор матча 27 февраля 2016
Спортинг
27.02.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 26 тур
2 : 4
Завершен
Эспаньол
20'
К. Кастро
62'
К. Кастро
41'
Бурги
48'
Ж. Морено
58'
Ж. Морено
80'
Л. Эрнандес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Эспаньол
90'
+1
Желтая карточка
О. Дуарте
89'
Замена
С. Севилья
️️️️
Ж. Морено
Замена
А. Лора
️️️️
А. Санабрия
88'
Красная карточка
Н. Касес
83'
Желтая карточка
А. Санабрия
82'
80'
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
Л. Эрнандес
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
77'
73'
Замена
Э. Роко
️️️️
В. Санчес
Замена
Н. Касес
️️️️
О. Маскарель
73'
66'
Замена
Э. Перес
️️️️
Бурги
Желтая карточка
К. Кастро
66'
ГОЛ! 2:3!
К. Кастро
Пас отдал
Джони
62'
58'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Морено
Пас отдал
В. Санчес
Замена
А. Халилович
️️️️
К. Кармона
57'
48'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Морено
Пас отдал
Х. Лопес
41'
ГОЛ! 1:1!
Бурги
Пас отдал
В. Альварес
Желтая карточка
Х. Мере
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Кастро
20'
17'
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
О. Маскарель
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Игор Лихновски
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Куэльяр
22
Мере
23
Эрнандес
22
Враньеш
8
Маскарель
8
Айт-Атмане
14
Кармона
18
Лопес Бланко
24
Джони
16
Кастро
19
Санабрия
3-1-3-2-1
13
Лопес
27
Гонсалес
6
Дуарте
27
Альварес
18
Диоп
21
Лопес
10
Абрахам
4
Санчес
10
Асенсио
18
Бурги
7
Морено
19
Санабрия
11
Лора
11
Лора
19
Санабрия
8
Маскарель
10
Касес
10
Касес
8
Маскарель
14
Кармона
10
Халилович
10
Халилович
14
Кармона
4
Санчес
3
Роко
3
Роко
4
Санчес
7
Морено
8
Севилья
8
Севилья
7
Морено
18
Бурги
30
Перес
30
Перес
18
Бурги
Остались в запасе
Спортинг
Эспаньол
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Андрес Прието
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Спортинг - Эспаньол
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Эспаньол
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+