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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эспаньол
Малага - Эспаньол: обзор матча 03 апреля 2016
Малага
03.04.2016, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
44'
Д. Чоп (П)
11'
П. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эспаньол
89'
Замена
М. Силла
️️️️
Абрахам
83'
Желтая карточка
Э. Перес
Замена
П. Форнальс
️️️️
Д. Чоп
82'
68'
Замена
Э. Перес
️️️️
М. Асенсио
Замена
К. Атсу
️️️️
Хуанпи
68'
63'
Желтая карточка
О. Дуарте
Желтая карточка
И. Камачо
62'
58'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ж. Морено
48'
Желтая карточка
Х. Лопес
Замена
Ф. Рикка
️️️️
М. Торрес
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Чоп
44'
24'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Желтая карточка
Шарлес
24'
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Диоп
Пас отдал
М. Асенсио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Шарлес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Малага
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Эспаньол
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Бурги
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-3-1-2
13
Очоа
23
Торрес
3
Велигтон
16
Росалес
6
Альбентоса
4
Камачо
5
Кастро
36
Ресио
10
Хуанпи
9
Чоп
19
Шарлес
4-1-3-1-1
13
Лопес
6
Дуарте
27
Гонсалес
3
Роко
5
Дуарте
18
Диоп
21
Лопес
4
Санчес
10
Абрахам
10
Асенсио
7
Морено
23
Торрес
16
Рикка
16
Рикка
23
Торрес
9
Чоп
8
Форнальс
8
Форнальс
9
Чоп
10
Хуанпи
30
Атсу
30
Атсу
10
Хуанпи
10
Асенсио
30
Перес
30
Перес
10
Асенсио
7
Морено
10
Кайседо
10
Кайседо
7
Морено
10
Абрахам
14
Силла
14
Силла
10
Абрахам
Остались в запасе
Малага
Эспаньол
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Дуда
ЛВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Дуда
ЛВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Малага - Эспаньол
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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