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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетико
Эспаньол - Атлетико: обзор матча 09 апреля 2016
Эспаньол
09.04.2016, суббота, 19:15
Испания. Примера, 32 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико
29'
П. Диоп
35'
Ф. Торрес
58'
А. Гризманн
89'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетико
89'
ГОЛ! 1:3!
Коке
Пас отдал
Ф. Торрес
86'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Фернандес
Замена
Бурги
️️️️
В. Санчес
83'
78'
Желтая карточка
А. Корреа
Замена
М. Силла
️️️️
Х. Лопес
74'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Р. Дуарте
64'
64'
Желтая карточка
Ф. Луис
61'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Гризманн
61'
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Коке
Желтая карточка
П. Диоп
45'
35'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Коке
ГОЛ! 1:0!
П. Диоп
Пас отдал
М. Асенсио
29'
Желтая карточка
В. Санчес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Лопес
5
Дуарте
3
Роко
6
Дуарте
27
Гонсалес
18
Диоп
4
Санчес
21
Лопес
10
Абрахам
10
Асенсио
7
Морено
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
21
Эрнандес
2
Годин
16
Луис
6
Коке
17
Фернандес
14
Габи
10
Карраско
7
Гризманн
9
Торрес
4
Санчес
18
Бурги
18
Бурги
4
Санчес
5
Дуарте
10
Кайседо
10
Кайседо
5
Дуарте
21
Лопес
14
Силла
14
Силла
21
Лопес
17
Фернандес
8
Ньигес
8
Ньигес
17
Фернандес
7
Гризманн
18
Парти
18
Парти
7
Гризманн
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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