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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Гранада
Эспаньол - Гранада: обзор матча 01 ноября 2015
Эспаньол
01.11.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
90+4'
Ф. Кайседо
58'
Ж. Бабен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Гранада
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
М. Асенсио
90'
+4
87'
Желтая карточка
Ж. Бабен
84'
Желтая карточка
Р. Перес
Желтая карточка
Э. Роко
83'
75'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Х. Маркес
72'
Замена
С. Руис
️️️️
К. Бираги
Замена
Абрахам
️️️️
В. Альварес
71'
70'
Желтая карточка
Р. Рочина
Вторая желтая
Робер
68'
Замена
М. Силла
️️️️
Х. Альберто Каньяс
63'
62'
Желтая карточка
К. Бираги
58'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бабен
Пас отдал
Пити
Желтая карточка
Робер
57'
49'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Ю. Эль-Араби
36'
Желтая карточка
Д. Ломбан
35'
Желтая карточка
Х. Маркес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Пити
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Гранада
25
Иван Келава
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
3-3-1-1-2
13
Лопес
5
Дуарте
27
Гонсалес
3
Роко
27
Альварес
18
Диоп
3
Робер
87
Каньяс
10
Асенсио
10
Кайседо
30
Перес
4-4-2
1
Андрес
20
Фулкье
3
Бабен
18
Ломбан
3
Бираги
10
Хави Маркес
21
Перес
21
Крхин
10
Пити
19
Эль-Араби
90
Саксесс
27
Альварес
10
Абрахам
10
Абрахам
27
Альварес
87
Каньяс
14
Силла
14
Силла
87
Каньяс
3
Бираги
14
Руис
14
Руис
3
Бираги
10
Хави Маркес
4
Рико
4
Рико
10
Хави Маркес
19
Эль-Араби
16
Рочина
16
Рочина
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Эспаньол
Гранада
22
Франческо Барди
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Эспаньол - Гранада
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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