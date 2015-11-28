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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 28 ноября 2015
Атлетико
28.11.2015, суббота, 20:15
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
3'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эспаньол
90'
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
84'
Желтая карточка
Х. Лопес
82'
Замена
М. Силла
️️️️
В. Альварес
Замена
Ф. Торрес
️️️️
О. Торрес
75'
58'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Абрахам
Замена
Т. Парти
️️️️
Л. Вьетто
57'
55'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
П. Диоп
43'
Желтая карточка
П. Диоп
39'
Желтая карточка
Абрахам
Замена
Я. Карраско
️️️️
Тиагу
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
О. Торрес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Бурги
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-4-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
8
Ньигес
6
Коке
5
Тиагу
8
Торрес
10
Вьетто
7
Гризманн
4-1-2-1-2
13
Лопес
27
Альварес
3
Роко
27
Гонсалес
29
Фуэнтес
18
Диоп
21
Лопес
10
Абрахам
10
Асенсио
30
Перес
10
Кайседо
10
Вьетто
18
Парти
18
Парти
10
Вьетто
5
Тиагу
10
Карраско
10
Карраско
5
Тиагу
8
Торрес
9
Торрес
9
Торрес
8
Торрес
18
Диоп
87
Каньяс
87
Каньяс
18
Диоп
10
Абрахам
7
Морено
7
Морено
10
Абрахам
27
Альварес
14
Силла
14
Силла
27
Альварес
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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