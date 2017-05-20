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Морис Дале
Статистика
Морис Дале - статистика
Завершил карьеру
12 июля 1985 (41)
#9 | Нападающий
187 см | 84 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нанси
25
3
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3 : 1
20.05.2017
Сент-Этьен
1' - 87'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
2 : 0
14.05.2017
Нанси
1' - 90'
54'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
0 : 3
06.05.2017
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Метц
2 : 1
29.04.2017
Нанси
1' - 55'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0 : 0
21.04.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3 : 1
15.04.2017
Нанси
1' - 90'
26'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
3 : 0
08.04.2017
Ренн
1' - 90'
11'
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1 : 0
31.03.2017
Нанси
73' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2 : 3
18.03.2017
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0 : 3
11.02.2017
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4 : 0
08.02.2017
Нанси
1' - 59'
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
0 : 2
05.02.2017
Нанси
1' - 90'
50, 64'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0 : 2
28.01.2017
Бордо
74' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 0
14.01.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0 : 0
21.12.2016
Нанси
65' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1 : 1
17.12.2016
Нанси
1' - 90'
33'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
2 : 0
10.12.2016
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
3 : 0
04.12.2016
Нанси
61' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2 : 0
29.10.2016
Кан
83' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1 : 1
22.10.2016
Нанси
86' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нанси
1 : 2
15.10.2016
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
1 : 0
01.10.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Нанси
0 : 1
25.09.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
0 : 0
21.09.2016
Нанси
1' - 80'
Франция. Лига 1, 5 тур
Нанси
1 : 1
17.09.2016
Нант
71' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
0 : 2
10.09.2016
Нанси
68' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
0 : 2
27.08.2016
Генгам
68' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2 : 0
20.08.2016
Нанси
1' - 72'
Франция. Лига 1, 1 тур
Нанси
0 : 3
14.08.2016
Лион
1' - 45'
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