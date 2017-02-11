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    Морис Дале - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Морис
    Фамилия Дале
    Команда Нанси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июля 1985 (37 лет)
    Рост 187
    Вес 84
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нанси 25 3 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 1' -87' Нанси (Нанси) 3:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    14.05.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Нанси (Нанси)
    54'
    06.05.2017 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:3 Монако (Монако)
    29.04.2017 1' -55' Метц (Метц) 2:1 Нанси (Нанси)
    21.04.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 0:0 Марсель (Марсель)
    15.04.2017 1' -90' Ницца (Ницца) 3:1 Нанси (Нанси)
    26'
    08.04.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 3:0 Ренн (Ренн)
    11'
    31.03.2017 73' -90' Генгам (Генгам) 1:0 Нанси (Нанси)
    18.03.2017 Был в запасе Нанси (Нанси) 2:3 Лорьян (Лорьян)
    11.02.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 0:3 Монпелье (Монпелье)
    08.02.2017 1' -59' Лион (Лион) 4:0 Нанси (Нанси)
    05.02.2017 1' -90' Нант (Нант) 0:2 Нанси (Нанси)
    50' 64'
    28.01.2017 74' -90' Нанси (Нанси) 0:2 Бордо (Бордо)
    14.01.2017 Был в запасе Нанси (Нанси) 1:0 Бастия (Бастия)
    21.12.2016 65' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:0 Нанси (Нанси)
    17.12.2016 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:1 Нанси (Нанси)
    33'
    10.12.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 2:0 Анжер (Анжер)
    04.12.2016 61' -90' Марсель (Марсель) 3:0 Нанси (Нанси)
    29.10.2016 83' -90' Нанси (Нанси) 2:0 Кан (Кан)
    22.10.2016 86' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Нанси (Нанси)
    15.10.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 1:2 ПСЖ (Париж)
    01.10.2016 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Нанси (Нанси)
    25.09.2016 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:1 Ницца (Ницца)
    21.09.2016 1' -80' Бастия (Бастия) 0:0 Нанси (Нанси)
    17.09.2016 71' -90' Нанси (Нанси) 1:1 Нант (Нант)
    10.09.2016 68' -90' Лорьян (Лорьян) 0:2 Нанси (Нанси)
    88'
    27.08.2016 68' -90' Нанси (Нанси) 0:2 Генгам (Генгам)
    20.08.2016 1' -72' Ренн (Ренн) 2:0 Нанси (Нанси)
    14.08.2016 1' -45' Нанси (Нанси) 0:3 Лион (Лион)
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