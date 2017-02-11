Морис Дале - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Морис
|Фамилия
|Дале
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|187
|Вес
|84
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Морис
|Фамилия
|Дале
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|187
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нанси
|25
|3
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|1' -87'
|Нанси (Нанси)
|3:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|14.05.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Нанси (Нанси)
|54'
|06.05.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Монако (Монако)
|29.04.2017
|1' -55'
|Метц (Метц)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|21.04.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|15.04.2017
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Нанси (Нанси)
|26'
|08.04.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|3:0
|Ренн (Ренн)
|11'
|31.03.2017
|73' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|2:3
|Лорьян (Лорьян)
|11.02.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Монпелье (Монпелье)
|08.02.2017
|1' -59'
|Лион (Лион)
|4:0
|Нанси (Нанси)
|05.02.2017
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:2
|Нанси (Нанси)
|50' 64'
|28.01.2017
|74' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Бордо (Бордо)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|21.12.2016
|65' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|17.12.2016
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|33'
|10.12.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:0
|Анжер (Анжер)
|04.12.2016
|61' -90'
|Марсель (Марсель)
|3:0
|Нанси (Нанси)
|29.10.2016
|83' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:0
|Кан (Кан)
|22.10.2016
|86' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|15.10.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|01.10.2016
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|25.09.2016
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|21.09.2016
|1' -80'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|17.09.2016
|71' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:1
|Нант (Нант)
|10.09.2016
|68' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Нанси (Нанси)
|88'
|27.08.2016
|68' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Генгам (Генгам)
|20.08.2016
|1' -72'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Нанси (Нанси)
|14.08.2016
|1' -45'
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Лион (Лион)