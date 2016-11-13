Вадим Минич - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Минич
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|168
|Вес
|65
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Минич
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|168
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|23
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|29.04.2017
|1' -46'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|17.04.2017
|69' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|12.04.2017
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|08.04.2017
|1' -62'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|01.04.2017
|1' -75'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Волгарь (Астрахань)
|26.03.2017
|80' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|12.03.2017
|83' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Динамо (Москва)
|13.11.2016
|60' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:3
|Сокол (Саратов)
|05.11.2016
|90' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|22.10.2016
|66' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Химки (Химки)
|15.10.2016
|88' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|08.10.2016
|1' -55'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Тамбов (Тамбов)
|26.09.2016
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Спартак-2 (Москва)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|10.09.2016
|84' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|85'
|03.09.2016
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|3:2
|Луч (Владивосток)
|44'
|28.08.2016
|79' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|21.08.2016
|86' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|90'
|17.08.2016
|69' -90'
|Динамо (Москва)
|3:2
|Луч (Владивосток)
|13.08.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|06.08.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|31.07.2016
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|27.07.2016
|46' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|23.07.2016
|1' -35'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|16.07.2016
|1' -82'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|11.07.2016
|1' -71'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Мордовия (Саранск)
|49'