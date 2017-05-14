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Вадим Минич
Статистика
Вадим Минич - статистика
Завершил карьеру
7 октября 1986 (39)
#32 | Полузащитник
168 см | 65 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
23
3
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
0 : 0
14.05.2017
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тамбов
1 : 0
29.04.2017
Луч
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Спартак-2
3 : 0
17.04.2017
Луч
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нефтехимик
1 : 1
12.04.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
0 : 0
08.04.2017
Спартак-Нальчик
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
2 : 2
01.04.2017
Волгарь
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
0 : 0
26.03.2017
Зенит-2
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
0 : 0
19.03.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
0 : 2
12.03.2017
Динамо
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 3
13.11.2016
Сокол
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
2 : 1
05.11.2016
Кубань (ЛФЛ)
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
0 : 0
30.10.2016
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
2 : 0
22.10.2016
Химки
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
15.10.2016
Луч
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
0 : 1
08.10.2016
Тамбов
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
0 : 0
26.09.2016
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1 : 0
17.09.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
10.09.2016
Луч
84' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
3 : 2
03.09.2016
Луч
1' - 90'
44'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
1 : 0
28.08.2016
Луч
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1 : 1
21.08.2016
Балтика
86' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Динамо
3 : 2
17.08.2016
Луч
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
0 : 2
13.08.2016
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0 : 0
06.08.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
3 : 1
31.07.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сокол
1 : 0
27.07.2016
Луч
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
0 : 2
23.07.2016
Факел
1' - 35'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
16.07.2016
Луч
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1 : 0
11.07.2016
Мордовия
1' - 71'
49'
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