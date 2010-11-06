Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Курнаев - статистика

Завершил карьеру
1 июля 1985 (41)
#21 | Полузащитник
182 см | 74 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Петротрест
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Динамо Бр
4 : 1
06.11.2010
Сочи
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Шинник
0 : 0
03.11.2010
Сочи
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Сочи
0 : 2
27.10.2010
Балтика
1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Сочи
1 : 1
17.10.2010
Урал
81' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Сочи
2 : 0
14.10.2010
Иртыш
87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
КАМАЗ
2 : 0
06.10.2010
Сочи
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Волга
3 : 0
03.10.2010
Сочи
88' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Сочи
1 : 3
13.08.2010
Мордовия
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Сочи
2 : 5
09.07.2010
Шинник
74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Сочи
0 : 0
06.07.2010
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Балтика
2 : 0
23.06.2010
Сочи
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2 : 0
15.06.2010
Сочи
55' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Иртыш
0 : 2
12.06.2010
Сочи
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Химки
4 : 1
24.05.2010
Сочи
60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
21.05.2010
Сочи
63' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Сочи
2 : 1
13.05.2010
СКА-Хабаровск
66' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Сочи
1 : 2
10.05.2010
Луч
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Мордовия
2 : 1
10.04.2010
Сочи
61' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Сочи
0 : 0
27.03.2010
Краснодар
49' - 90'
Главные новости
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
3
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
3
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
5
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
2
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
Вчера, 19:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+