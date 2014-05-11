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Илез Газдиев
Статистика
Илез Газдиев - статистика
Завершил карьеру
2 ноября 1991 (34)
#27 | Защитник
178 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ангушт
21
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-Нальчик
3 : 1
11.05.2014
Ангушт
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Ангушт
0 : 1
05.05.2014
Уфа
52' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ангушт
0 : 2
25.04.2014
Шинник
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
4 : 1
09.04.2014
Ангушт
1' - 61'
61'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
4 : 0
30.03.2014
Ангушт
1' - 58'
56'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Ангушт
0 : 0
23.03.2014
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Ангушт
0 : 2
16.03.2014
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Арсенал
3 : 0
09.03.2014
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Ротор
3 : 0
23.11.2013
Ангушт
1' - 90'
42'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Ангушт
1 : 1
17.11.2013
Салют
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Луч
1 : 0
10.11.2013
Ангушт
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ангушт
1 : 2
03.11.2013
Балтика
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Cибирь
1 : 1
05.09.2013
Ангушт
1' - 44'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ангушт
2 : 0
28.08.2013
Сочи
1' - 90'
52'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Мордовия
3 : 0
23.08.2013
Ангушт
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Ангушт
1 : 3
18.08.2013
Арсенал
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Торпедо
4 : 2
12.08.2013
Ангушт
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Ангушт
0 : 2
07.08.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Салют
3 : 0
02.08.2013
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Ангушт
0 : 2
28.07.2013
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1 : 0
23.07.2013
Ангушт
1' - 90'
41'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Ангушт
1 : 1
07.07.2013
Нефтехимик
1' - 90'
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