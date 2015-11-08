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Евгений Лосев - статистика

Завершил карьеру
3 февраля 1979 (47)
#9 | Нападающий
179 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Калуга
11
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Рязань
1 : 0
08.11.2015
Калуга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Калуга
3 : 1
01.11.2015
Орел
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Локомотив
1 : 1
25.10.2015
Калуга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Динамо Бр
3 : 0
11.10.2015
Калуга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Калуга
0 : 3
04.10.2015
Витязь
1' - 90'
83'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Калуга
0 : 1
27.09.2015
Энергомаш
1' - 49'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Авангард
1 : 0
21.09.2015
Калуга
1' - 90'
85'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Калуга
1 : 2
14.09.2015
Чертаново
1' - 24'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Калуга
1 : 1
31.08.2015
Тамбов
1' - 58'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Торпедо
0 : 1
24.08.2015
Калуга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Калуга
0 : 1
17.08.2015
Рязань
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Орел
0 : 0
11.08.2015
Калуга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Калуга
1 : 1
03.08.2015
Локомотив
1' - 90'
55'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Металлург Л
2 : 1
28.07.2015
Калуга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Калуга
2 : 1
20.07.2015
Арсенал-2
1' - 90'
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