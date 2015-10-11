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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Калуга
Динамо Бр - Калуга: обзор матча 11 октября 2015
Динамо Бр
11.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
3 : 0
Завершен
Калуга
44'
В. Коноплев (АГ)
70'
А. Акопян
90+1'
С. Синяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Калуга
ГОЛ! 3:0!
С. Синяев
90'
+1
Замена
С. Синяев
️️️️
С. Гаврилов
90'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
А. Сальников
90'
Замена
Н. Бондарев
️️️️
А. Фомичев
82'
73'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Д. Семин
ГОЛ! 2:0!
А. Акопян
70'
64'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Н. Емельянов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Коноплев
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
32
Александр Сычев
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
2
Владимир Семин
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
2
Сергей Храпов
ЦЗ
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
11
Александр Скворцов
ОП
77
Александр Немыченков
ЦП
25
Никита Емельянов
ЦП
13
Дмитрий Баранов
ЦП
30
Артем Дудник
ЦП
7
Денис Семин
ЦФ
20
Евгений Лямцев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
7
Никита Бондарев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
25
Сергей Синяев
ЦФ
20
Андрей Рыченков
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
88
Александр Ерохин
ЦФ
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
9
Евгений Лосев
ЦФ
4-1-2-2
90
Мухин
21
Ефременко
23
Томилин
9
Фомичев
99
Гаврилов
9
Имуллин
4
Акопян
32
Сычев
2
Семин
47
Сальников
2-1-5-2
40
Чернов
2
Храпов
48
Коноплев
11
Скворцов
77
Немыченков
25
Емельянов
13
Баранов
30
Дудник
28
Оганесян
20
Лямцев
7
Семин
99
Гаврилов
25
Синяев
25
Синяев
99
Гаврилов
9
Фомичев
7
Бондарев
7
Бондарев
9
Фомичев
47
Сальников
20
Пикатов
20
Пикатов
47
Сальников
7
Семин
79
Каштанов
79
Каштанов
7
Семин
25
Емельянов
88
Ерохин
88
Ерохин
25
Емельянов
Остались в запасе
Динамо Бр
Калуга
20
Андрей Рыченков
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
10
Владислав Сысуев
ЦП
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
9
Евгений Лосев
ЦФ
22
Максим Блинов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Остались в запасе
20
Андрей Рыченков
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Остались в запасе
10
Владислав Сысуев
ЦП
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
9
Евгений Лосев
ЦФ
22
Максим Блинов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Гарин
Главный тренер
Виталий Сафронов
Статистика матча Динамо Бр - Калуга
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Геннадий Аношин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
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