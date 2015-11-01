Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Орел
Калуга - Орел: обзор матча 01 ноября 2015
Калуга
01.11.2015, воскресенье, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
3 : 1
Завершен
Орел
10'
В. Сысуев
56'
Е. Лямцев
67'
А. Оганесян (П)
69'
М. Серегин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Калуга - Орел
Замена
Д. Евланов
️️️️
А. Ерохин
88'
80'
Желтая карточка
А. Погожев
69'
Желтая карточка
М. Серегин
69'
ГОЛ! 3:1!
М. Серегин
67'
Желтая карточка
Н. Гришин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Оганесян
67'
66'
Желтая карточка
С. Козырев
63'
Замена
Е. Ручкин
️️️️
А. Васюков
61'
Замена
М. Серегин
️️️️
А. Мирошкин
ГОЛ! 2:0!
Е. Лямцев
56'
46'
Желтая карточка
А. Васюков
46'
Замена
Р. Суродин
️️️️
Н. Чунихин
Замена
А. Немыченков
️️️️
Н. Емельянов
37'
36'
Желтая карточка
И. Вознесенский
Замена
Е. Лямцев
️️️️
А. Каштанов
35'
ГОЛ! 1:0!
В. Сысуев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
2
Сергей Храпов
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
11
Александр Скворцов
ОП
25
Никита Емельянов
ЦП
13
Дмитрий Баранов
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
88
Александр Ерохин
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Орел
17
Станислав Козырев
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
5
Андрей Федяев
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
11
Андрей Погожев
ЦП
17
Никита Чунихин
ЦП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
77
Александр Немыченков
ЦП
99
Иван Формалев
ЦП
20
Евгений Лямцев
ЦФ
9
Евгений Лосев
ЦФ
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
Орел
35
Никита Макеев
ВР
55
Дмитрий Копылов
ЦЗ
17
Михаил Пашкин
ОП
99
Егор Ручкин
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
15
Максим Серегин
ЦФ
1-1-4-4
40
Чернов
2
Храпов
11
Скворцов
28
Оганесян
13
Баранов
10
Сысуев
25
Емельянов
79
Каштанов
7
Семин
88
Ерохин
10
Анохин
3-3-3-1
17
Козырев
15
Васюков
5
Федяев
5
Фурсин
2
Гришин
19
Солнцев
3
Полосин
11
Погожев
17
Чунихин
7
Вознесенский
10
Мирошкин
25
Емельянов
77
Немыченков
77
Немыченков
25
Емельянов
79
Каштанов
20
Лямцев
20
Лямцев
79
Каштанов
88
Ерохин
17
Евланов
17
Евланов
88
Ерохин
15
Васюков
99
Ручкин
99
Ручкин
15
Васюков
10
Мирошкин
15
Серегин
15
Серегин
10
Мирошкин
17
Чунихин
20
Суродин
20
Суродин
17
Чунихин
Остались в запасе
Калуга
Орел
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
99
Иван Формалев
ЦП
9
Евгений Лосев
ЦФ
22
Максим Блинов
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
96
Иван Труханский
ЦФ
17
Михаил Пашкин
ОП
55
Дмитрий Копылов
ЦЗ
35
Никита Макеев
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
Остались в запасе
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
99
Иван Формалев
ЦП
9
Евгений Лосев
ЦФ
22
Максим Блинов
ВР
Остались в запасе
96
Иван Труханский
ЦФ
17
Михаил Пашкин
ОП
55
Дмитрий Копылов
ЦЗ
35
Никита Макеев
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
Главный тренер
Эдуард Демин
Статистика матча Калуга - Орел
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена Анненки
Новости команд
Все
Калуга
Орел
«Енисей» – «Калуга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Енисей» – «Калуга»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Родина-2» – «Калуга»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Орел» – «Строгино»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Это гол, что ли?!»: во Второй лиге забили с центра поля
27 сентября
«Енисей» – «Калуга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Енисей» – «Калуга»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Родина-2» – «Калуга»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Это гол, что ли?!»: во Второй лиге забили с центра поля
27 сентября
«Калуга» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Орел» – «Строгино»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«СКА-Хабаровск-2» – «Орел»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
«2DROTS» – «Орел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«2Drots» – «Орел»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+