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Иван Нагибин
Статистика
Иван Нагибин - статистика
Завершил карьеру
21 марта 1986 (40)
#9 | Полузащитник
176 см | 68 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
1 : 1
14.05.2017
Факел
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1 : 2
10.05.2017
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
0 : 3
29.04.2017
Енисей
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
1 : 0
17.04.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сокол
2 : 1
12.04.2017
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Мордовия
2 : 0
26.03.2017
Факел
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
2 : 0
19.03.2017
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химки
0 : 0
12.03.2017
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тамбов
4 : 0
25.11.2016
Факел
54' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Спартак-2
1 : 0
13.11.2016
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Балтика
0 : 0
22.10.2016
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
2 : 1
15.10.2016
Динамо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
2 : 0
08.10.2016
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
1 : 2
17.09.2016
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 2
10.09.2016
Факел
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
03.09.2016
Факел
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Факел
1 : 2
28.08.2016
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 1
21.08.2016
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
2 : 0
17.08.2016
Химки
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тосно
3 : 1
31.07.2016
Факел
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
1 : 1
27.07.2016
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
1 : 0
16.07.2016
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1 : 2
11.07.2016
Факел
80' - 90'
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