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    Иван Нагибин - статистика

    Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Александрович
    Фамилия Нагибин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 марта 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2017 1' -46' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Факел (Воронеж)
    10.05.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Балтика (Калининград)
    29.04.2017 1' -82' Факел (Воронеж) 0:3 Енисей (Красноярск)
    17.04.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Шинник (Ярославль)
    12.04.2017 Был в запасе Сокол (Саратов) 2:1 Факел (Воронеж)
    26.03.2017 46' -90' Мордовия (Саранск) 2:0 Факел (Воронеж)
    19.03.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    12.03.2017 Был в запасе Химки (Химки) 0:0 Факел (Воронеж)
    25.11.2016 54' -90' Тамбов (Тамбов) 4:0 Факел (Воронеж)
    13.11.2016 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 1:0 Факел (Воронеж)
    22.10.2016 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:0 Факел (Воронеж)
    15.10.2016 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:1 Динамо (Москва)
    08.10.2016 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:0 Факел (Воронеж)
    17.09.2016 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Сокол (Саратов)
    10.09.2016 1' -46' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Факел (Воронеж)
    03.09.2016 1' -75' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:0 Факел (Воронеж)
    28.08.2016 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Мордовия (Саранск)
    21.08.2016 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Факел (Воронеж)
    17.08.2016 79' -90' Факел (Воронеж) 2:0 Химки (Химки)
    31.07.2016 76' -90' Тосно (Тосно) 3:1 Факел (Воронеж)
    27.07.2016 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:1 Спартак-2 (Москва)
    16.07.2016 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    11.07.2016 80' -90' Волгарь (Астрахань) 1:2 Факел (Воронеж)
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