|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2017
|1' -46'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|10.05.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Балтика (Калининград)
|29.04.2017
|1' -82'
|Факел (Воронеж)
|0:3
|Енисей (Красноярск)
|17.04.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|12.04.2017
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|26.03.2017
|46' -90'
|Мордовия (Саранск)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|12.03.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|25.11.2016
|54' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|4:0
|Факел (Воронеж)
|13.11.2016
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:1
|Динамо (Москва)
|08.10.2016
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Сокол (Саратов)
|10.09.2016
|1' -46'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|03.09.2016
|1' -75'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Мордовия (Саранск)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|17.08.2016
|79' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Химки (Химки)
|31.07.2016
|76' -90'
|Тосно (Тосно)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|27.07.2016
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|16.07.2016
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|11.07.2016
|80' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:2
|Факел (Воронеж)